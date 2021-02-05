Як підвищити самооцінку: 11 порад психолога

Занижена самооцінка заважає нам будувати здорові відносини і кар'єру, провокує неврози і залежності. Пропонуємо поради, які допоможуть зменшити стрес у відносинах і підвищити впевненість у своїх силах.

Дослідниця та письменниця Дженет Войтіц, виявила, що діти, які виростають в неповних сім'ях або поруч з родичами з алкоголізмом, відрізняються заниженою самооцінкою та проблематичним спілкуванням з іншими людьми. Цій проблемі й був присвячений бестселер Дженет – "Дорослі діти алкоголіків". Саме ця книга допомогла багатьом травмованим людям зрозуміти причину своєї невпевненості та почати жити у своє задоволення.

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Відчуваєте страхи перед майбутнім? Не вірите у свої сили? Сумніваєтеся, що зможете довести справу до кінця? Тоді ці 11 порад з книги Войтіц допоможуть і вам!

Порада 1

Єдиний спосіб зрозуміти, хто ви, – знайти те, що підходить саме для вас.



Як підвищити самооцінку / Фото Pexels

Порада 2

Обговорення проблем у відносинах зменшує страх бути кинутим.

Порада 3

Можливо, ви весь час намагаєтеся вгадати, що таке норма. Людям з низькою самооцінкою важливо знати та розуміти, що поняття "нормальності" не існує. Найефективніше задавати собі питання: що для вас дійсно важливо? Що важливо для вашої родини? Завдання не в тому, щоб з'ясувати, що нормально, а в тому, щоб зрозуміти, що найкраще працює для вас і ваших близьких.

Порада 4

Перший крок в подоланні будь-якої шкідливої ​​звички – її усвідомлення. Просто поспостерігайте за собою. Замість того щоб займатися самоосудом, постарайтеся познайомитися з собою, аналізуючи, як ви поводитеся.

Лише коли людина починає дивитися на себе чесно і без осуду – вона відокремлює себе від своєї поведінки та може змінюватися, розвиватися і рости.



Частіше дивіться на себе зі сторони / Фото Pexels

Порада 5

Почуття не можуть бути правильними або неправильними. Якщо ми вважаємо своє почуття неправильним, то до нього додається вина, що ще більше погіршує ситуацію.

Гнів, який ви відчуваєте – реальний. Якщо ви вирішите підміняти його співчуттям чи жалістю – це лише погіршить ситуацію та призведе до того, що ви заплутаєтеся у власних емоціях та бажаннях

Порада 6

Повністю подолати почуття самотності неможливо, але є способи, які допоможуть зменшити страх перед нею. Для початку необхідно ризикнути відкриватися оточуючим. Якщо ви хочете, щоб вас любили – запропонуйте свою любов іншим. Так, ви ризикуєте, але без цього ви прирікаєте себе на самотність.

Порада 7

Пообіцяйте собі, що кожен день ви будете виходити із зони комфорту.

Самокритика завжди суб'єктивна. Щоб переконатися в цьому – терапевти проводять групову вправу: садять у коло людей та пропонують кожному поділитися з іншими рисами характеру, які б вони хотіли відкинути. Якщо названі риси сподобаються комусь іншому, він чи вона може їх привласнити, обґрунтовуючи свій вибір.

Наприклад, хтось озвучує, що хоче позбутися від постійної провини та отримує відповідь, що хоче отримати трохи аналогічного почуття, адже без нього людина почувається занадто егоїстичною.

Вправа демонструє, що наші риси корисні для нас, а засудження своїх недоліків не приносить ніякого конструктиву.

Порада 8

Коли ви приймаєте рішення бути собою, ви отримуєте набагато більше можливостей.

Гостра реакція на незначні події – теж ознака заниженої самооцінки. Наприклад, ваші друзі скасовують зустріч в останню хвилину і ви надто сильно засмучуєтеся.

Перше, що ви повинні зробити, – чітко визначити, в яких ситуаціях ви гостро реагуєте на обставини. Чи ця ситуація й дійсно настільки серйозна? Чи ви не перебільшуєте? Чи можна пояснити причину скасування зустрічі раціонально, а не емоційно? Якщо, відповідаючи на ці питання, ви почнете захищатися, виправдовувати чи жаліти себе, значить ця ситуація й справді засмутила чи розлютила вас.

Щоб подолати ці реакції – зрозумійте, що в минулому стало їх причиною.

Наступний крок – свідома зміна своїх звичок. Запитайте себе, наскільки ви прив'язані до своїх звичайних планів. Чи можете ви піти додому іншою дорогою? Або поїхати в магазин в середу, а не в суботу? Чи можете ви змінювати плани, при цьому не дезорієнтувати себе? Саме це – можливість стати більш гнучким та легше реагувати на зміни. які відбуваються навколо вас.



Проаналізуйте свої емоції ​/ Фото Pexels

Порада 9

Проаналізуйте, які люди присутні у вашому житті і яка суть ваших відносин з ними.

Чи отримуєте ви від оточуючих стільки ж, скільки віддаєте їм? Наскільки ці люди сильніші чи слабші за вас? Можливо, якщо ви об'єктивно оціните своє оточення, то побачите, що даєте людям більше, ніж отримуєте. Інколи, щоб покращити свою самооцінку, доводиться змінювати коло спілкування та підтримувати відносини тільки з тими, хто здатний на симетричні відносини.

Порада 10

Люди, які не заслуговують нашої лояльності, можуть бути некоректними стосовно нас. Вони часто засуджують, знецінюють та критикують.

Можливо, вас втягнули в нездорові відносини, зігравши на почутті провини. Але пам'ятайте – відчувати себе винуватим або зобов'язаним – неправильно. Ви нічого не повинні людям за те, що вони поруч з вами. Ви самоцінні. Якщо ви відчуваєте себе зобов'язаним, ви підтверджуєте думку, що нічого не вартуєте. А це зовсім не так.

Порада 11

Ви будете упевнені в собі, якщо зможете вирішити завдання, які самі собі поставили.

Не завжди все виходить. Але, коли щось вийшло – ви повинні порадіти за себе. Це сталося не випадково, а тому що ви заслужили успіху. Винагороджуйте себе за виконані справи, не ігноруйте те, що у вас добре виходить та використовуйте свої переваги для того, щоб стати цілісною особистістю!