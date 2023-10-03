Почистити злив раковини нескладно: ось як це зробити

Якщо ви помітили, що вода у вашій раковині чи душі застоюється і не зливається так швидко, як вам цього хотілося б, можливо, настав час почистити злив. Втім, ви маєте переконатися, що робите це правильно.

Якщо ви цікавитеся тим, як прочистити каналізацію у себе вдома без допомоги фахівця, існує кілька простих способів, які будуть під силу навіть новачкам. Про те, як правильно чистити злив, розповів сантехнік Дойл Джеймс.

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Як очистити злив

Перше, що пропонує робити Дойл Джеймс, так це зливати гарячу воду у злив хоча би раз на тиждень. Саме це допомагає запобігти накопиченню засмічення на внутрішній поверхні труб. Окрім того, ви можете залити у злив чашку оцту, залишити його там, а через 30 хвилин промити двома літрами дуже гарячої води.

Окрім того, перш ніж ставити до раковини брудні каструлі та сковорідки, спробуйте видалити увесь бруд та жир, щоб олії легше проходили через дренажні лінії. Не забувайте мити посуд у гарячій воді, інакше жир охолодиться всередині труби та покриє внутрішню її частину.

Якщо ж з вашого стоку поширюється неприємний запах, вам може знадобитися харчова сода. Просто насипте у злив пів склянки цієї речовини та залийте двома літрами гарячої води.



Очистити злив можна за допомогою оцту / Фото Pexels ​

Харчова сода не тільки чудово очищає труби, вона також допоможе прибрати усі неприємні запахи, що можуть вас турбувати. Якщо ж ці прості способи не допомагають, ви можете спробувати більш глибоке очищення стоку раковини.

Для цього наповніть її дуже гарячою водою та залиште на одну – дві години – тиск та вага води допоможуть усунути бруд, що накопичився всередині. Не забудьте також скористатися вантузом, щоб проштовхнути воду крізь засмічення.

Якщо ж засмітився злив у ванній кімнаті, найчастіше проблемою є скупчення волосся, яке ви маєте видаляти принаймні раз на місяць. Якщо ж волосся потрапило всередину труб, вам може знадобитися спеціальний інструмент – зігнута дротяна вішалка. З її допомогою виловіть усе волосся, що опинилося всередині зливу, і дуже швидко ви помітите позитивний результат.