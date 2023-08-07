Ви цього не знали: ось чому корисно проводити вечір без гаджетів

Усі ми любимо починати день після хорошого сну, коли ми повноцінно виспалися та отримали необхідний заряд енергії, втім так буває не завжди. Через вечірні гаджети у нас можуть бути проблеми із засинанням.

Якщо використовувати гаджети за дві години до сну, то ми будемо порушувати циркадний ритм, який підказує нам коли потрібно спати ,а коли – прокидатися.

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Клітини людини мають біологічні годинники. Ці складні молекулярні процеси відраховують певну періодичність для реалізації різних задач у клітині. Також вони підтримують циклічність – "приблизнодобову" (циркадну) ритміку. Простими словами, вона розділяє процеси на денні і нічні. Наше завдання вночі – спати.

Головний зовнішній чинник, який допомагає мозку бути в курсі котра година – це зміна ступеня освітленості. Таку інформацію мозок отримує через особливі клітини сітківки, які працюють, навіть коли очі заплющені. Вони безперервно контролюють ситуацію, сприймаючи світло різної довжини хвилі та інтенсивності.



Навчіться засинати без гаджетів / Фото з Instagram

Це означає, що яскрава цілодобова аптека навпроти вашого вікна, нічник і світло від гаджетів порушують ваші циркадні ритми.

Було б ідеально відмовитися від гаджетів після 20 години вечора. Це покращило б вашу якість сну, а ваш організм би краще відпочив. Якщо такої можливості немає, перемикайте гаджети в жовтий нічний режим. Це не заблокує все яскраве світло від екрана, але знизить його привабливість, тож ви захочете менше часу гортати стрічку.

3 причини відмовитися від гаджетів

Мелатонін (відомий як гормон сну) наш мозок виробляє у відповідь на темряву. Синє світло гаджетів пригнічує його продокування, а це ускладнює засинання.

Сповіщення, дзижчання та світло, які раптово спалахують серед ночі, можуть миттєво розбудити вас і порушити процеси відновлення організму.

Гаджети також можуть відвертати вас від сну, тримаючи ваш мозок «напоготові», наприклад, через постійний стрес від повітряних тривог. Через це може бути важче заснути.

З чого почати?