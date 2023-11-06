3 прості кроки до сяючої і здорової шкіри: вони під силу кожному

Якщо ваша шкіра виглядає не такою гладкою, як вам хотілося б, можливо, настав час змінити підхід у догляді за нею. Перш за все, вам потрібно дотримуватися кількох нескладних правил у догляді за нею.

Одна з основних помилок, якої припускається чимало людей під час догляду за своїм лицем – це нерегулярність. Якщо ви починаєте піклуватися про шкіру тільки тоді, коли на ній з'являються подразнення й висипи, це означає, що настав час змінити свій підхід до догляду. Про те, що потрібно робити для здорової шкіри, розповіла експертка Магдалін Гранадос.

Цікаво Яка кава для організму є небезпечною: може викликати проблеми з печінкою

Очищення і відлущення

Ці два правила догляду за шкірою мають бути основними у вашій щоденній рутині. І робити це потрібно перед тим, як ви використовуватимете креми чи декоративну косметику – адже ви не хочете наносити засоби на бруд на залишки омертвілої шкіри.

Очищення є особливо важливим, адже макіяж, який ви наносите на лице, не зникає згодом сам собою, і якщо ви не змиєте його правильно, це призведе до окисного пошкодження та передчасного старіння лиця. Тож намагайтеся ніколи не лягати спати, не змивши попередньо макіяж.

Для того, щоб ретельно очистити шкіру, вам потрібно двічі на день використовувати делікатний засіб, а після цього використовувати й засіб для відлущення шкіри. Втім, зі скрабами варто бути обережними та не використовувати їх надто часто, і деякі з ним можуть бути занадто грубими для вашого типу шкіри.

Усунення пошкоджень

Кожного дня ваша шкіра на лиці зазнає великого стресу – через макіяж, навколишнє середовище, бруд, спосіб життя та навіть продукти, які ви їсте. Тож для того, щоб покращити стан шкіри, вам потрібно попіклуватися про всі ці фактори – і перш за все про власний раціон.

Намагайтеся включити до нього хоча би кілька продуктів, які будуть корисні для вашого лиця.



Харчування дуже сильно впливає на стан шкіри / Фото Pexels

Використовуйте SPF

Звісно, вам вже доводилося чути про те, що використовувати протисонцевий крем влітку просто необхідно. Та забувати про нього восени і навіть взимку також не варто. Саме цей крем може захистити вашу шкіру від ультрафіолетового випромінення, яке призводить до старіння та навіть раку шкіри.

Окрім того, ультрафіолетове випромінення руйнує колаген та еластин у шкірі, а це може спричинити зморшки та в'ялість шкіри. Наносити крем потрібно на ділянки, які найбільше піддаються впливу сонця – лице, шия та руки.

Не забувайте й про те, що ультрафіолет може проникати крізь скло, тож ви перебуваєте в небезпеці навіть тоді, коли знаходитеся вдома.