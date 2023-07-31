Їжте це, щоб мати чисту й еластичну шкіру

Якщо ви прагнете якомога довше зберегти свою шкіру свіжою та молодою, спробуйте додати до свого раціону ці продукти. Зовсім скоро ви помітите неймовірні результати!

Звісно, один тільки раціон не зможе покращити вашу шкіру, проте якщо ви поєднаєте здорову дієту з щоденним використанням протисонцевого крему та хорошим доглядом за обличчям, ви точно зможете досягти бажаного результату.

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Що потрібно їсти для хорошої шкіри

Перший продукт, який стовідсотково має бути у вашому щоденному харчуванні – це насіння льону. Цей маленький коричневий продукт надзвичайно багатий на альфа-ліноленову кислоту – тип омега-3 жирної кислоти, що можна знайти у рослинах.

Ці жири, на диво, можуть бути дуже корисними, адже вони зменшують вплив ультрафіолетового випромінювання, куріння та забруднень. Відомо також й про здатність насіння льону зменшити кількість зморшок на обличчі та зволожити шкіру.

Також ви можете додати до свого раціону більше ківі, адже цей плід містить більше вітаміну С, ніж навіть апельсини, і є дуже потужним антиоксидантом. Ці сполуки допомагають боротися з вільними радикалами у клітинах та сприяти виробленню колагену.



Вітамін С корисний для шкіри / Фото Pexels​

Пам'ятайте про те, що найбільше користі у достиглому ківі, адже тільки тоді продукт містить максимальну кількість вітамінів. Багаті на вітамін С також й чорна смородина, гуаява, полуниця та червоний перець.

Несподівано, але покращить вашу шкіру і вживання йогурту. Він не тільки насичений білком, але й містить чимало пробіотиків. Ці дружні бактерії допомагають боротися з запаленнями – зокрема й з тими, що спричиняють захворювання шкіри: акне, дерматит та псоріаз.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Окрім того, пробіотики допоможуть впоратися з в'ялістю шкіри та зволожать її.

Якщо ви полюбляєте каву вранці, подумайте про те, щоб замінити її на чашку зеленого чаю, адже цей напій насичений поліфенолами. Ці антиоксиданти допомагають зменшити кількість шкірного жиру, яке виробляє тіло, і так корисні для лікування прищів.

І, зрештою, не забудьте додати до свого раціону більше води – це найпростіший спосіб додати вашому обличчю здорового сяйва. Вам навіть необов'язково випивати 8 чашок води на день, бо певну частку добової норми ви отримуєте з їжі.