5 простих поєднань продуктів, які допоможуть вам схуднути

Є продукти, які поєднуючись, допомагають схуднути й покращують стан організму. Цікаво, що такі страви є доступними й легкими.

Певні комбінації продуктів допоможуть вам впоратися з голодом, довше залишатися ситими та спалювати жир і калорії. Сьогодні ми розповімо, які поєднання продуктів допомагають нам худнути.

Зверніть увагу 10 міфів про цукор, у які ми все ще віримо

Вівсянка і волоські горіхи

Якщо ви хочете схуднути, у вашому раціоні повинна бути клітковина. Організм не може все розщепити, тому він довго перетравлюється.

Вівсянка та волоські горіхи є чудовими джерелами клітковини. І ви надовго почуватиметеся ситими.

Яйця, чорна квасоля та перець

Снідайте яйцями. Таким чином ви будете їсти менше протягом дня. До яєць можна додати чорну квасолю та перець, багаті на клітковину. Страва буде дуже ситною.

Поєднуйте яйця з квасолею / Фото Unsplash

Овочевий суп з квасолею

Приготувати овочевий суп до обіду – чудове рішення. Рідина заповнить шлунок, і місця для більш калорійних страв не залишиться. Багато людей споживають на 20% менше калорій, коли починають свій вихідний із супу.

Додавання квасолі або гороху, багатих клітковиною і білком, зробить суп ще більш поживним.

Йогурт і малина

Йогурт може допомогти спалити жир. Люди, які споживають багато кальцію та вітаміну D, втрачають більше жиру. Саме йогурти містять ці поживні речовини. Вони забезпечують 35% добової норми кальцію.

Якщо додати до йогурту пів склянки малини, страва вийде солодшою і насиченішою клітковиною.

Зелений чай з лимоном

Горнятко зеленого чаю зарядить вас енергією. Він містить антиоксиданти катехіни, які допомагають спалювати калорії та жир.

4 чашки такого чаю щодня допомагають схуднути і знизити артеріальний тиск. Додайте лимон, щоб допомогти організму засвоїти здорові антиоксиданти.