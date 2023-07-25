Як вийти з депресії самостійно: 5 порад, які здивують

У цей складний час ми шукаємо підтримки в рідних та друзях, втім інколи важливо знати, як можна вийти з поганого стану самостійно.

Якщо ненависть, страх та інші змішані почуття переповнюють вас і не дають вдихнути на повні груди, а ви не знаєте як заспокоїтися і де взяти сили, то рекомендуємо вам 5 простих способів, за допомогою яких ви швидко та легко позбудетеся депресії.

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Радійте кожній дрібниці

Психологи стверджують, що здатність радіти – це не що інше, як звичка. Привчайте свій мозок захоплюватися, інакше він буде бачити навколо лише негативні моменти.

Якщо мозок не буде отримувати позитивної інформації, то у нього не будуть активовуватися нейронні шляхи, тож він не зможе їх виробляти. Ви повинні самостійно шукати та помічати довкола те, що дарує радість та чудовий настрій. Оптимізм виховується, тому змінюйте свої думки та будьте завжди на позитиві.



Навчіться радіти / Фото з Pexels

Неприємність – це досвід

Життя – це калейдоскоп різноманітних подій – хороших чи сумних, тому важливо навчитися приймати все, що відбувається з вами та не тікати від проблем.

Приймайте будь-які ситуації, виносьте з них важливі життєві уроки та докладайте максимум зусиль, щоб вони не повторилися.

Приймайте ситуацію

У книзі "Як навчитися керувати життям" священник Джеймс Гордон Гілкі дав гарну пораду. Він зазначає, що переживаючи важку життєву ситуацію, не потрібно одразу намагатися докопатися до справжньої причини її виникнення. Як правило, це призводить до розпачу та жалю до себе.

Все, що вам треба – ухвалити ситуацію, адже вона вже сталася. І після цього до вас прийде заспокоєння, а отже, ви зможете знайти вихід.

Нас з самого дитинства вчать перемагати та домагатися високих результатів. Саме тому ми всі прагнемо бути першими та хочемо швидко досягти своїх цілей. Але коли щось йде не так, не за задуманим планом, ми дуже засмучуємося. Ось тоді й треба прийняти ситуацію та почати рухатися далі.

Посилайте добро

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте– лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Посміхніться та побажайте всього хорошого незнайомцю, що проходить повз нього, навіть, якщо це буде подумки. Цей прийом називають «перемиканням уваги».

Спостерігаючи за іншими, думаючи про їхні труднощі і бажаючи їм всього хорошого, ми починаємо розуміти, що наші проблеми такі самі, а життєва ситуація набагато краща. Саме це дозволяє зовсім інакше подивитися на своє життя.



Посилайте іншим добро / Фото з відкритих джерел

Не бійтеся, а любіть

За словами психологів, всі емоції людини зводяться до двох основних - страху та кохання. При цьому вони не можуть одночасно існувати у душі. І в кожній конкретній ситуації тільки вам робити вибір, що саме обрати.

Вибравши любити, ви зможете повністю витіснити страх, і навпаки — піддавшись страху, у вашій душі не залишиться любові від невпевненості та жаху. Щоб у будь-якій ситуації страх не поглинув вас, повторюйте собі як мантру слова: «Я вибираю любити, а не боятися».

Використовуючи ці п`ять способів, ви зможете позбутися депресії, навчитеся розпізнавати її перші ознаки та ефективно з ними боротися.