Ось як швидко позбутися лупи природним способом

Від лупи страждає більше половини населення світу, тож ця проблема надзвичайно поширена. Та в більшості випадків лупу можна лікувати, і для цього навіть не потрібні дорогі засоби для догляду.

Мати справу з лупою надзвичайно неприємно, адже вона не тільки псує загальний вигляд волосся, але й викликає свербіж голови та лущення. Та всього кілька порад та методів профілактики лупи можуть допомогти вам впоратися з цією проблемою. Як саме це зробити найкраще, розповіла сертифікована дієтологиня Джіоті Гупта.

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Як позбутися лупи вдома

Лупа – це дуже поширене хронічне захворювання шкіри, під час якого починає лущитися шкіра голови. До одних з найбільш поширених причин її появи належать:

суха шкіра голови;

себорейний дерматит.

Для того, щоб позбутися лупи, вам потрібно притримуватися кількох простих правил. Перш за все, регулярно мийте волосся, адже саме накопичення надлишку жиру, бруду та відмерлих клітин шкіри може підвищити ризик появи лупи. Отож слідкуйте за тим, щоб ваша голова постійно була чистою, проте не використовуйте надто жорсткі шампуні, адже вони можуть висушити шкіру голови та тільки збільшити кількість лупи.

Одна з ймовірних проблем може полягати саме в тому, що ваш шампунь не підходить до типу волосся. Спробуйте перейти на шампунь проти лупи – це один з найпростіших варіантів лікування цього захворювання.



Шампунь може впливати на появу лупи / Фото Pexels ​

Зазвичай шампуні проти лупи містять саліцилову кислоту, піритіон цинку та сульфід селену – а всі ці речовини можуть протидіяти лущенню.

Наступний крок у боротьбі з лупою – зміна дієти. Виявляється, на стан шкіри голови може впливати і погане харчування та раціон, у якому бракує вітамінів та мінералів. Також дослідження показали, що якщо у вашій їжі надто багато жиру та цукру, ви більш схильні до отримання лупи у волоссі.

Та якщо ви шукаєте природні, домашні засоби проти лупи, ви можете спробувати використати олію чайного дерева, адже вона має протизапальні та антимікробні властивості. Саме це допоможе боротися з лупою та деякими видами грибків, що можуть її спричиняти.

Для створення засобу проти лупи вам знадобляться:

2 – 3 краплі олії чайного дерева;

2 – 3 краплі мигдальної олії.

Змішайте обидві олії та намочіть ватний диск цією сумішшю. Обережно нанесіть олію на шкіру голови та повторюйте процедуру щонайменше 3 – 4 рази на тиждень.

Втім, зважайте й на те, що олія чайного дерева у деяких людей може викликати подразнення шкіри. Перед її активним використанням проведіть тест на маленькій ділянці шкіри, і якщо помітите будь-яку алергічну реакцію, негайно припиніть використання засобу.

Ще один ефективний засіб проти лупи – кокосова олія. Вона проникає у стрижень волосся та допомагає зменшити втрату білка. Таким чином олія живить пасма та запобігає сухості волосся і зменшує ризик появи лупи.

Для використання нанесіть масажними рухами на шкіру голови дві столові ложки кокосової олії. Залиште засіб на годину та після цього помийте голову за допомогою м'якого шампуню. Повторювати процедуру варто двічі на тиждень.