Комах більше не буде: як позбутися павуків вдома

У будинках та квартирах часто можуть зустрічатися павуки. Їх приваблюють кутки на стелях, темні місця та отвори біля вікон, де збираються мушки. Чимало людей бояться домашніх павуків, тож розповідаємо, як від них позбутися раз і назавжди.

Довгоногі комахи не спричиняють нам шкоди, але виглядають вони не зовсім приємно, тож викликають огиду і страх, пише 24 Канал. Щоб їх позбутися, радимо скористатися кількома дієвими методами.

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Генеральне прибирання

Усуньте павутину зі всіх кутків, а ще не забудьте заглянути за шафу, там павутини також накопичується чимало. Пропилососьте та зробіть вологе прибирання.

Різкі запахи від павуків

Павуки бояться запахів. Вони не люблять каштан, оцет, лісові горіхи, апельсин та інші цитрусові. Також вони дуже бояться запаху м’яти. Посадіть горщик із цією рослиною, аби відлякати павуків з кухні. Якщо павуки оселилися в інших кімнатах, зірвіть м’яту та поставте в кімнаті. За кілька годин комахи зчезнуть.

Ви також можете обробити приміщення розчином ефірної олії евкаліпту чи чайного дерева. Дванадцять краплів змішайте з 1 літром води. Використовуючи пульверизатор, побризкайте всі місця, де накопичуються павуки. Також можете використовувати розчин оцту в пропорції 1:1.



Хатніх павуків можна легко вигнати з оселі / Фото Pexels

Хімічні засоби

Якщо ви помітили кілька павуків в оселі – це ще не велика проблема, їх можна позбутися. Якщо ж павуків є занадто багато в приміщенні, варто все ж таки скористатися хімічними спреями та аерозолями.

Одягніть рукавички, респіратор та спеціальний одяг і обов’язково заберіть домашніх улюбленців, якщо вони десь поруч.

Обробіть спреєм всі поверхні та важкодоступні місця – щілини між підлогою та плінтусом, вентиляційні решітки тощо. Кілька годин після обробки приміщення хімією спробуйте не заходити в кімнату, а тоді відкрийте вікна, щоб провітрити оселю та вивести різкий запах.