Ось як легко позбутися розтяжок в домашніх умовах

Розтяжки можуть спіткати жінок і чоловіків у будь-якому віці. Та їх можна зменшити й зробити непомітними за допомогою кількох простих способів.

Розтяжки зовсім не шкідливі для здоров'я, проте чимало людей, які їх мають, мріють від них позбутися. Змусити зникнути їх повністю майже неможливо, проте вони можуть стати менш помітними з часом або за допомогою певних процедур.

Цікаво Не сідайте на цю дієту, щоб не відчувати запаморочення і постійну втому

Як позбутися розтяжок

Розтяжки виникають тоді, коли ваше тіло починає стрімко рости, і шкіра не встигає за збільшенням маси, тож розтягується. Якщо у вашій шкірі недостатньо колагену – білку, що робить її більш еластичною, можуть виникнути такі неприємні наслідки.

Найчастіше причинами розтяжок стають:

різке збільшення ваги;

статеве дозрівання. В цей період підлітки ростуть надзвичайно швидко, але ці сліди можуть зникнути пізніше;

вагітність. До розтяжок призводить не тільки розтягнення живота, але й сплеск гормонів, що послаблює волокна шкіри;

інтенсивні заняття бодибілдингом;

синдром Морфана – генетичне захворювання, що викликає незвичайний ріст.

Розтяжки виглядають як смугасті лінії на шкірі, які спершу можуть трохи свербіти. Вони набувають різних кольорів – спочатку вони можуть бути багряними чи рожево-блакитними, але згодом вицвітають до більш блідих відтінків, що нагадують рубці.

З'явитися вони можуть на стегнах, животі, тулубі, спині, сідницях та плечах. Повністю позбутися розтяжок найпростіше за допомогою медичних процедур – зокрема лазерної терапії різних типів або хімічного пілінгу.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Втім, ви також можете зменшити видимість розтяжок і в домашніх умовах. Існує чимало кремів, олій і мазей, які допомагають покращити стан шкіри. Наприклад, автозасмага допоможе приховати розтяжки. Проте зважайте, що справжня засмага зробить лінії на вашій шкірі тільки більш помітними.



Розтяжки можна зменшити за допомогою зволожувальних засобів / Фото Pexels​

Також експерти радять скористатися підсилювачами колагену, олією гіркого мигдалю, какао, оливковою олією та іншими зволожувальними засобами. Під час використання радять не просто мастити засоби, а втирати їх масажними рухами – так ефективність олій збільшиться.

Також ви можете спробувати запобігти появі розтяжок, проте гарантії дієвості не існує, адже це явище залежить від надто багатьох факторів. Та серед загальних порад медиків – підтримувати здорову вагу навіть під час вагітності. Спробуйте порадитися з лікарем щодо плану фізичних вправ та правильного харчування.