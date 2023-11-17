Що робити, коли цвітуть стіни: надійні способи

Цвіль на стінах особливо часто з'являється восени і взимку через підвищення вологи у вашому домі, конденсат та деякі інші причини. І цвіль та пліснява можуть бути досить небезпечними для здоров'я, тож позбутися її дуже важливо.

Для того, щоб позбутися плісняви на стінах вашої оселі, перш за все потрібно дати відповідь на деякі інші питання, і вже відштовхуючись від них підібрати ідеальний спосіб ліквідації плісняви. Про те, що робити, коли ви зіштовхнулися із цією проблемою, розповіла експертка Жанна Хубер.

Цікаво Найкраща ковдра на зиму: поради, як її обрати

Що робити з цвіллю?

Звісно, далеко не завжди ви можете впоратися з пліснявою у своєму домі самостійно, тому вам потрібно знати, коли потрібно звернутися до спеціаліста. Зокрема, у Агенції з охорони навколишнього середовища переконані, що якщо у вашій оселі більше, ніж 1 квадратний метр цвілі, вам не варто намагатися видалити її самому, а краще використати допомогу професіоналів.

Річ у тому, що цвіль і справді може бути небезпечною для ваших дихальних шляхів, тож вам варто дотримуватися протоколів безпеки, про які знають фахівці.

Якщо ж кількість цвілі на ваших стінах не критична, ви можете скористатися розчином відбілювача. Після того, як за допомогою губки ви максимально очистите усю цвіль, яка є на вашій стіні, варто розвести одну частину відбілювача з трьома частинами води та нанести розчин на стіну.

Якщо ви хочете, аби суміш була більш міцною, вас варто замінити воду на оцет, буру чи інші фірмові продукти, що можна знайти у господарських магазинах.

Наносити розчин потрібно дуже ретельно, тому що навіть у випадку, якщо ви стерилізували поверхню, у повітрі завжди витатиме достатньо спор цвілі, щоб вона могла відновитися на тій-таки стіні.



Цвіль потрібно відчищати дуже ретельно / Фото Pexels

Якщо ж цвіль з'явилася на пористій поверхні – наприклад, на стельовій плитці чи нефарбованому гіпсокартоні, позбутися її повністю майже неможливо, тож, скоріш за все, вам доведеться видалити та повністю замінити зіпсований матеріал. Та ви маєте пам'ятати, що видалення поцвілого матеріалу може також підвищити ймовірність поширення спор, тож перед цим не забудьте загерметизувати усі вентиляційні отвори. Також ви можете відчинити вікно, щоб ефективно провітрювати приміщення.

Якщо кімната невелика, варто максимально винести з неї речі, щоб вам не довелося дезінфікувати їх згодом, ввімкнути коробковий вентилятор та одягти щільний одяг, щоб спори не потрапили вам на шкіру.

Також ви можете попередити появу цвілі – для цього потрібно подумати про модернізацію витяжного вентилятора у ванній кімнаті та усіх найбільш вологих приміщеннях вашої оселі.