Просто та дієво: як позбутись плям від поту на футболках

Спекотна погода вже у багатьох розвіяла романтизовані уявлення про тепле літо, яке ми чекали цілий рік. Слідом за високою температурою за вікном прийшли і її наслідки.

Поява стійких забруднень на улюблених футболках – з цією проблемою зіштовхувались, напевне, всі. Не спішіть прибирати з шафи такий одяг, адже його можна повернути до життя.

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Як позбутись забруднень від поту на одязі

Господарське мило

Цей засіб знайдеться чи не у кожному домі. Якщо ж ви досі не пробували ним користуватись, закликаємо поекспериментувати – це мило виручить вас зі складними забрудненнями, зокрема і жовтими плямами від поту.

Ділимось рецептом прання:

замочіть одяг у воді та додайте мила (можна потерти на терці, аби воно швидше розчинилось);

залиште на 15 хвилин;

після цього виперіть звичним для вас способом.

Рідке мило, сіль і сода

Ще одне ефективне поєднання. Для отримання розчину, змішайте 3 столові ложки рідкого мила, 1 столову ложку соди та 1 солі. Отриману суміш нанесіть на забруднене місце, залиште на 30 хвилин та виперіть звичним способом.



Забудьте назавжди про плями від поту / Фото Pexels

Нашатирний спирт

У пригоді може стати нашатирний спирт. Для розчину знадобиться нашатир із водою у пропорції 1:1. Наносимо отриманий засіб на пляму і вже через 10 хвилин можемо тішитись результату, попередньо очистивши тканину теплою водою.

Перекис водню та сода

Цей мікс згодиться, якщо забруднення на футболці вже дуже стійкі. Розчиніть 2 столові ложки харчової соди у склянці зі 100 мілілітрів перекису водню. Виливаємо суміш на уражену ділянку, ретельно тремо та залишаємо на 10 хвилин. Потім необхідно випрати річ із милом вручну або в пральній машинці.

Аспірин

Ці таблетки допоможуть, адже у складі є саліцилова кислота, яка здатна глибоко просочуватись в матеріал та повертати білий колір виробам. А ще вона не шкодить кольору та не впливає на принти. Для приготування розчину беремо 1 таблетку та розчиняємо у склянці води. Отриману суміш наносимо на пляму, тремо, залишаємо на 10 хвилин, а після – перемо вручну.