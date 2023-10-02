Як потрібно чистити туалет: ви цього не знали

Туалет може здатися однією з найбрудніших кімнат у вашій квартирі, і саме через це потрібно щоразу ретельно його чистити та переконуватися, що ви видалили усі бактерії та мікроби.

Чищення туалету рідко буває приємним заняттям, та кілька порад допоможуть зробити це заняття швидким та ефективним. Про те, як ж правильно чистити туалет, розповів професор епідеміології Чарльз Герба.

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Як правильно чистити туалет

Виявляється, віруси на поверхні вашого унітаза можуть жити від кількох годин до кількох днів, і це тільки підтверджує необхідність постійно чистити ваш унітаз та туалетну кімнату в цілому.

Експертка з прибирання Керолін Форте переконана, що чимало людей неефективно очищають свої туалети через те, що не читають інструкції на мийних засобах.

Так, продукт може стверджувати, що він вбиває 99% мікробів і бактерій. Але він повинен залишатися вологим, щоб бути ефективним, і якщо ви використовуєте його протягом декількох секунд, це не буде ефективним,

– розповіла вона.

Для того, щоб ефективно почистити туалет, вам знадобляться:

туалетна щітка;

гумові рукавички;

скраб-губка;

відбілювач;

засіб для чищення унітаза;

дезінфікуючі серветки.

Перше, що ви маєте зробити перед чищенням туалету, так це одягти гумові рукавички, адже мийні засоби можуть бути досить токсичними та пошкодити шкіру ваших рук. Згодом покрийте усю внутрішню частину унітаза засобом для дезінфекції.



Чистити туалет потрібно в рукавичках / Фото Pexels

Для миття використовуйте туалетну щітку. Не забудьте протерти й згин унітаза та місце під краєм чаші, якщо це можливо. Після цього залиште засоби на 5 хвилин, і тільки після цього змийте їх водою.

Якщо у вашому домі немає спеціального засобу для чищення унітаза, найкраще підійде відбілювач.

Ще одна важлива частина миття туалету – його також потрібно відчистити і ззовні. Для цього найкраще використати дезінфікуючий спрей. Його також варто залишити на 10 хвилин, щоб він подіяв та знищив бактерії, і тільки після цього змийте водою та протріть серветками.