Ми всі робили це неправильно: як потрібно мити голову, щоб волосся було здоровим

Ви могли не знати, але на якість вашого волосся впливає навіть те, як ви приймаєте душ. Деякі звички, які здаються досить невинними, можуть стати фатальними для зачіски.

Дерматологи переконані, що на структуру волосся впливають навіть такі фактори, як температура душу та шампунь, який ви використовуєте. Ймовірно, ви навіть занадто часто миєте голову.

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Як правильно мити голову

Для того, щоб зберегти волосся блискучим та здоровим, необхідно дотримуватися кількох неочевидних правил. Зокрема, перукар Ерогант Сміт розповів, що причиною випадіння та витончення волосся може стати надто гарячий душ.

Використання гарячої води видаляє ефірні олії,

– поділився він.

Миття голови надто гарячою водою робить волосся ламким і бляклим, натомість перукарі радять тримати температуру душу тепло-прохолодною, а після миття ще й сполоснути волосся холодною водою, щоб надати йому блиску.

Ще однією проблемою, яка може стати на заваді вашій зачісці, є надто жорсткий шампунь. Чимало з них містять сульфати та парабени, які сушать пасма і також призводять до випадіння волосся.

Надмірне укладання може призвести до сухості, оскільки тепло послаблює окремі пасма та руйнує захисний шар кутикули, що призводить до солом’яної текстури,

– розповів Сміт.

Для того, щоб уникнути цього, перукар радить використовувати шампуні з натуральними оліями.



Погано підібраний шампунь може зіпсувати волосся / Фото Pexels

Голову не варто мити надто часто

Ви могли б подумати, що чистота голови має зробити волосся більш здоровим, проте щоденне миття може призвести до протилежного ефекту. Через надмірну гігієну волосся стає сухим та ламким, і це є найпоширенішою помилкою. Перукар радить обмежитися трьома миттями голови на тиждень.

Ще одна помилка, про яку ви могли навіть не підозрювати – неправильно підібраний рушник для витирання волосся. Груба тканина, в яку ви загортаєте мокрі пасма після душу, може спричинити посічення кінчиків та ламкість. Перукарі радять відмовитися від звичайних бавовняних рушників, натомість використовувати ті, що зроблені з мікрофібри.

Ця тканина не тільки набагато м'якша, але і краще вбирає воду.