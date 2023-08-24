Ці поширені помилки під час прибирання роблять ваш дім бруднішим

Певно, ви маєте певний план прибирання, якого притримуєтеся протягом років, проте він може мати деякі недоліки, які заважають вам справді ретельно очистити своє помешкання. Переконайтеся, що ви не припускаєтеся поширених помилок.

Якщо навіть після прибирання у вашій квартирі все ще залишається чимало пилу, бруду та мікробів, варто замислитися над тим, щоб змінити способи прибирання. Спробуйте сповільнитися та серйозно подумати над тим, щоб зробити цей процес ефективнішим.

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Використання брудних ганчірок

Ваше прибирання буде настільки ж якісним, наскільки якісними є засоби та інструменти, які ви використовуєте. І якщо востаннє ви змінювали ганчірку для витирання пилу чи миття посуду торік, це може вплинути на якість прибирання.

На щітках та ганчірках також накопичуються мікроби, тож чистити їх потрібно регулярно та дуже ретельно. Не забувайте також й про те, що пилосос потрібно спорожнити відразу після того, як він наповниться, а також варто змінювати й фільтри до нього.

Ви забуваєте про чищення перед дезінфекцією

Пригадайте, як ви зазвичай прибираєте поверхні у своїй оселі. Чи ви спершу протираєте їх вологими ганчірками, а тільки потім використовуєте мийні засоби? Якщо ви плутаєте ці етапи чи пропускаєте бодай один з них, це може призвести до того, що більшість мікробів залишаться на столах та інших поверхнях.



Столи потрібно ретельно протирати / Фото Pexels​

Тож перед тим, як взяти спеціальний спрей чи мийний засіб, переконайтеся, що ви прибрали зі столів усе сміття та залишки пилу, щоб дозволити хімікатам зробити свою роботу.

Ви починаєте прибирання з підлоги

Якщо перше, що ви робите під час прибирання – це миєте підлогу чи пилотяжите її, це значить, що вам, ймовірно, доведеться починати все прибирання спочатку. Це відбувається через те, що коли ви протиратимете пил на вищих поверхнях, якісь частинки бруду неодмінно впадуть на підлогу і знову забруднять її та наповнять мікробами.

Натомість краще почніть з верхньої частини кімнати та рухайтеся вниз, щоб не пропустити жодної частинки пилу та ретельно очистити усе приміщення.