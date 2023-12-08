Івано-франківська блогерка Саша Бо (Олександра Тарнавська) любить потішити своїх підписників цікавими рецептами. Інфлюенсерка, яка нещодавно втретє стала мамою, вирішила опублікувати рецепт класичного салату, однак замість звичайного нашарування овочів та риби в тарілці, вона приготувала суші.

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Якщо ви вже теж розпочали підготовку до свят та плануєте страви до новорічного столу і не можете собі уявити стіл без улюбленої "шуби", то спробуйте приготувати її в іншому вигляді.

У світі кулінарії є багато варіацій та альтернативи цього салату. Втім впевнені, що "шуба" у вигляді ролів подарує вам не лише інше бачення цього салату, але й нові смаки та гастрономічні враження.

Інгредієнти для ролів "шуба"

Інфлюенсерка Саша Бо використала буряк, моркву, картоплю, огірок, твердий сир (дрібно натертий), салатну цибулю (дрібно нарізану), філе оселедця, майонез і цибулеві пірʼя для декору. Всі інгредієнти варто тримати в холодильнику за годину до нарізання.

Рецепт приготування ролів "шуба"

Обгорніть килимок для ролів харчовою плівкою та викладіть тонко нарізані кружечки вареного буряка по всій поверхні, змастіть шар майонезом та додайте потерту моркву до половини килимка. Тоді викладіть шар картоплі, тертого сиру, оселедець, салатну цибулю та огірок та скрутіть як звичайний рол з рисом. Тоді наріжте та прикрасьте майонезом та шматочками цибулі.

Відео приготування ролів "шуба"