Ці 4 продукти швидко оздоровлять серце: відповідь кардіолога

Здорове серце – це запорука гарного самопочуття, та підтримувати його у хорошому стані може бути не так-то й просто. Втім, деяка їжа може покращити роботу цього органу, і ви дуже швидко помітите позитивний результат.

Якщо ви хочете підтримувати своє серце здоровим, існує кілька способів зробити це: займатися спортом, намагатися відчувати менше стресу та правильно харчуватися. І саме харчування, на думку докторки медичних наук Елізабет Клодас, є найважливішою частиною захисту серцево-судинної системи.

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Горіхи та насіння

Кардіологиня Елізабет Клодес розповіла, що щодня вживає горіхи, адже саме в них можна знайти потрібні серцю жирні омега-3 кислоти. Окрім того, насиченими на цю речовину є й деякі інші продукти, зокрема дикий рис, червона сочевиця, шпинат, кабачок, насіння чіа та сардини й оселедець.

Омега-3 жирні кислоти є протизапальними, допомагають злегка розріджувати кров, щоб запобігти утворенню тромбів, знижують артеріальний тиск і сприяють підвищенню хорошого холестерину, одночасно знижуючи тригліцериди,

– поділилася кардіологиня.

Ягоди

Для того, щоб зміцнити здоров'я серця, вам потрібно перш за все усунути усі ймовірні запалення. Вони можуть бути пов'язані з безліччю проблем зі здоров'ям, і дослідження показали, що зменшення запалень сильно знижує ризики інсульту та серцевих захворювань.

Для цього вам потрібно додати до вашого раціону продукти, багаті на антиоксиданти, і найкраще підійдуть різноманітні ягоди. Окрім того, ви можете почати вживати більше помідорів, апельсинів, чорного шоколаду й зеленого чаю.



Ягоди містять чимало антиоксидантів / Фото Pexels ​

Цілозернові продукти

Виявляється, чимало дорослих людей не отримують достатню кількість клітковини зі свого раціону, хоча ця речовина є вкрай важливим елементом повноцінної дієти. Саме клітковина допомагає вам залишатися ситим впродовж тривалого часу та підтримувати здоров'я кишківника.

Окрім того, якщо ви вживатимете достатньо клітковини, вам буде набагато простіше контролювати свою вагу.

Жінки мають споживати близько 25 грамів клітковини щодня, а для чоловіків ця норма становить 38 грамів. Найпростіший спосіб додати до свого харчування клітковину – їсти більше фруктів та овочів. Найкращі продукти, які містять багато клітковини – це насіння граната, льону, зелень, банани та сушений інжир.

Листова зелень

Фітостероли – це природні рослинні компоненти, які є у листовій зелені і які перешкоджають всмоктуванню холестерину у травну систему. Ви могли цього не знати, але споживання фітостеролів може знизити рівень холестерину та навіть допоможе запобігти інсультам та інфарктам. Також ви можете знизити ризики діабету, раку та ожиріння.