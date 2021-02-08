Як швидко позбутися нежитю та закладеності носа у домашніх умовах

Джерело:Gazeta.pl eDziecko
Промивання носа – безболісний, простий, а головне – ефективний спосіб лікування нежитю, який допомагає усунути запальні процеси, зволожити слизову і відновити нормальне дихання. Зрошення назальних ходів можна проводити як у кабінеті лікаря, так і самостійно вдома. Поговоримо сьогодні, як це правильно робити та що нам для цього знадобиться.
Промивання носа застосовується для лікування нежитю та з метою профілактики захворювань органів дихання, зокрема при частих ринітах (алергічного та інфекційного походження) і хронічних синуситах.
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Як усунути нежить в домашніх умовах / Фото Pixabay
У пів літра кип'яченої теплої води розведіть пів чайної ложки солі (звичайної харчової або морської). Можете придбати в аптеці готовий ізотонічний (0,9%) або гіпертонічний (3%) розчин натрію хлориду. Перевагою такого фізрозчину є його стерильність. Тобто у вас немає жодних ризиків занести інфекцію. Так-так, це саме той регідраційний засіб, який вливають пацієнтам у формі крапельниць після перенесених оперативних втручань і у станах сильного зневоднення, яким промивають рани та слизові оболонки. Фізрозчин складається з тих же компонентів, що й міжклітинна рідина, тому є абсолютно безпечним для організму, у тому числі для організму дітей і вагітних жінок.Зверніть увагу! Після відкривання пляшки з готовим водно-сольовим розчином зберігати його можна не довше 16 годин.
Також можете придбати в аптеці готовий набір для промивання носових ходів, який можна застосовувати як дорослим, так і дітям. До нього входять пакети з готовим розчином для зрошення і необхідні аксесуари, зокрема м'яка пляшечка з ергономічним аплікатором.
Таке промивання допоможе очистити носові порожнини від залишкових виділень, бактерій, вірусів та алергенів, а також зволожити слизову носа і усунути набряк.
Рекомендуємо надати перевагу саме цьому способу, оскільки перекис водню може подразнювати слизову.
Швидке усунення нежитю / Фото Pexels
Щоб отримати бажаний ефект, ніс необхідно промивати щодня протягом трьох тижнів, але не перед сном – краще зранку або в обід. Після цього (у холодну пору року) постарайтеся ще якийсь час не виходити з дому.
Хоч зрошення носових ходів є нескладною і безпечною процедурою, проводити її можуть не всі.
Вагітність, як і період грудного вигодовування не є протипоказанням до промивання носових ходів фізрозчином. Навпаки, такий спосіб усунення закладеності носа є набагато безпечнішим за використання "хімічних" спреїв і крапель.
Діти молодшого і середнього шкільного віку повинні проводити промивання носа під наглядом дорослих. Якщо дитина відмовляється від цієї процедури, запропонуйте їй не такий ефективний, але менш інвазивний варіант зрошування – застосування спрею для носа на основі морської води.При появі печіння і "щипання" у носі, що вказує на сильне подразнення його слизової, болю чи дискомфорту (навіть незначних), назальної кровотечі або відчуття закладеності вух проведення процедури слід негайно припинити!