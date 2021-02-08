Як швидко позбутися нежитю та закладеності носа у домашніх умовах

Промивання носа – безболісний, простий, а головне – ефективний спосіб лікування нежитю, який допомагає усунути запальні процеси, зволожити слизову і відновити нормальне дихання. Зрошення назальних ходів можна проводити як у кабінеті лікаря, так і самостійно вдома. Поговоримо сьогодні, як це правильно робити та що нам для цього знадобиться.

Промивання носа застосовується для лікування нежитю та з метою профілактики захворювань органів дихання, зокрема при частих ринітах (алергічного та інфекційного походження) і хронічних синуситах.

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Показання до проведення процедури:

залишкові виділення з назальних ходів (коли ви вже закрили лікарняний і повернулися на роботу, але продовжуєте шмигати носом);

закладеність носа, яка найбільше докучає вночі, перешкоджаючи нормальному диханню, викликає головний біль або першіння у горлі (особливо за наявності стрептококової інфекції, що періодично рецидивує);

нежить при інфекційних захворюваннях дихальних шляхів, який супроводжується набряком слизової носа;

нежить при полінозі ("сінній лихоманці");

тривале застосування крапель від нежитю (з метою зволоження висушеної слизової);

тривале перебування у приміщеннях, де працюють кондиціонери або обігрівачі;

висока концентрація пилюки у повітрі (наприклад, якщо вікна вашого помешкання виходять на вулицю з посиленим дорожнім рухом);

після ендоскопічного видалення поліпів з носа;

повна або часткова втрата нюху (у тому числі внаслідок перенесеної коронавірусної хвороби);

підтримка гігієни носа.



Як усунути нежить в домашніх умовах / Фото Pixabay

Що потрібно для проведення зрошення у домашніх умовах

Маленька пляшка з носиком;

носова груша;

назальний аспіратор;

спеціальний чайник для промивання носа (неті-пот).

Чим можна промивати носові пазухи

фізрозчином (водно-сольовим розчином); перекисом водню.

Як приготувати фізрозчин

У пів літра кип'яченої теплої води розведіть пів чайної ложки солі (звичайної харчової або морської). Можете придбати в аптеці готовий ізотонічний (0,9%) або гіпертонічний (3%) розчин натрію хлориду. Перевагою такого фізрозчину є його стерильність. Тобто у вас немає жодних ризиків занести інфекцію. Так-так, це саме той регідраційний засіб, який вливають пацієнтам у формі крапельниць після перенесених оперативних втручань і у станах сильного зневоднення, яким промивають рани та слизові оболонки. Фізрозчин складається з тих же компонентів, що й міжклітинна рідина, тому є абсолютно безпечним для організму, у тому числі для організму дітей і вагітних жінок.

Зверніть увагу! Після відкривання пляшки з готовим водно-сольовим розчином зберігати його можна не довше 16 годин.

Також можете придбати в аптеці готовий набір для промивання носових ходів, який можна застосовувати як дорослим, так і дітям. До нього входять пакети з готовим розчином для зрошення і необхідні аксесуари, зокрема м'яка пляшечка з ергономічним аплікатором.

Таке промивання допоможе очистити носові порожнини від залишкових виділень, бактерій, вірусів та алергенів, а також зволожити слизову носа і усунути набряк.

Рекомендуємо надати перевагу саме цьому способу, оскільки перекис водню може подразнювати слизову.



Швидке усунення нежитю / Фото Pexels

Зрошення носових ходів. Покрокова інструкція

Нахиліть голову над умивальником, повернувши її вліво або вправо залежно від того, з якого носового ходу ви вирішили почати.

над умивальником, повернувши її вліво або вправо залежно від того, з якого носового ходу ви вирішили почати. Вставте у ніс кінчик зрошувача (пляшки, груші або чайничка), але не глибше, ніж на 1-2 см.

(пляшки, груші або чайничка), але не глибше, ніж на 1-2 см. Залийте рідину. Розчин повинен затекти в один носовий хід і витекти через інший. Частково він може витекти через рот. Дихайте при цьому не через ніс, а через рот. Постарайтеся не ковтати розчин.

Розчин повинен затекти в один носовий хід і витекти через інший. Частково він може витекти через рот. Дихайте при цьому не через ніс, а через рот. Постарайтеся Промивши одну ніздрю, так само промийте іншу.

По закінченню процедури, опустіть голову та обережно висякайтеся у хустинку. Таким чином позбудетеся залишків води та слизу.

Добре промийте та висушіть аксесуари, які застосовували для проведення процедури. Як і зубну щітку чи бритву, не позичайте їх нікому – навіть найближчим членам сім'ї.

Щоб отримати бажаний ефект, ніс необхідно промивати щодня протягом трьох тижнів, але не перед сном – краще зранку або в обід. Після цього (у холодну пору року) постарайтеся ще якийсь час не виходити з дому.

Хоч зрошення носових ходів є нескладною і безпечною процедурою, проводити її можуть не всі.

Зрошення протипоказано

при викривленні носової перегородки;

після перенесених нещодавно хірургічних втручань на носі, випрямленні носової перегородки або інших операцій у ділянці носа;

після перенесених нещодавно черепно-мозкових травм або оперативних втручань на вусі;

при інфекційних захворюваннях вуха (особливо при отиті середнього вуха) або підозрі на них;

підвищеній чутливості до одного з компонентів зрошення носових ходів (у нашому випадку – натрію хлориду);

при сильній закупорці носа;

дітям віком до чотирьох років.

Вагітність, як і період грудного вигодовування не є протипоказанням до промивання носових ходів фізрозчином. Навпаки, такий спосіб усунення закладеності носа є набагато безпечнішим за використання "хімічних" спреїв і крапель.

Діти молодшого і середнього шкільного віку повинні проводити промивання носа під наглядом дорослих. Якщо дитина відмовляється від цієї процедури, запропонуйте їй не такий ефективний, але менш інвазивний варіант зрошування – застосування спрею для носа на основі морської води.

При появі печіння і "щипання" у носі, що вказує на сильне подразнення його слизової, болю чи дискомфорту (навіть незначних), назальної кровотечі або відчуття закладеності вух проведення процедури слід негайно припинити!