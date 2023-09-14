Ці 3 поради допоможуть швидко схуднути після 40 років без вправ

Схуднути у 40 років може бути набагато складніше, ніж у 20, проте це не означає, що це неможливо. Вам потрібно дослухатися до кількох порад від експертів, і ви дуже швидко помітите приємний результат!

Виявляється, вже після 30 років ваше тіло зазнає певних змін, і набирати вагу стає набагато легше, ніж втрачати її. Проблема в тому, що ви починаєте втрачати м'язову масу, яка є вирішальною для спалювання жиру, і через це метаболізм сповільнюється. Про те, як протидіяти цьому, розповіли дієтологині Теммі Лакатос-Шеймс та Ліссі Лакатос.

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Додавайте більше приправ у їжу

Виявляється, ви можете дещо прискорити свій метаболізм, просто додавши до своїх страв більше спецій. Окрім того, це допоможе урізноманітнити ваш раціон та полегшити шлях до схуднення.

Є два способи отримати користь — по-перше, вибираючи термогенні спеції, які, як було показано, прискорюють швидкість метаболізму, наприклад чорний перець, а також гострий перець, який містить капсаїцин і, як було показано, сприяє зниженню ваги,

– поділилися дієтологині Лакатос.

Їжте більше протеїну

Що вам справді необхідно додати до свого раціону – так це білок, адже саме він допоможе вам стабілізувати рівень цукру в крові та відчувати себе ситими протягом тривалого часу. Вам може здатися це дивним, та вживання великої кількості білка справді корисне для схуднення.



Білок корисний для втрати ваги / Фото Pexels

Окрім того, різке падіння цукру, яке може спричинити харчування, у якому мало білка, може призвести до сплеску гормону жиру в животі, а це не допоможе вам втрачати вагу.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Намагайтеся вживати щонайменше 20 грамів білка під час кожного прийому їжі. Спробуйте додати до свого раціону яйця та грецький йогурт, адже ці продукти багаті на поживні речовини та білок.

Пийте зелений чай

Зелений чай є одним із небагатьох продуктів, які, як було доведено, допомагають організму спалювати більше калорій і жиру завдяки своєму потужному катехіну EGCG, який працює в парі з кофеїном, щоб викликати спалювання жиру. Жінки старше 40 років зазвичай скаржаться на погіршення обміну речовин, і зелений чай може допомогти компенсувати це,

– розповіли дієтологині.

Перетворіть вживання зеленого чаю у свою щоденну звичку, і ви дуже швидко помітите зміни у своєму організмі. Втім, для досягнення результату вам потрібно пити приблизно 3 – 4 чашки чаю щодня.

Та уникайте додавати до напою надмірну кількість цукру, адже це може звести нанівець усі ваші зусилля.