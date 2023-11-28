Як скинути пів кілограма за тиждень без занять спортом: простий спосіб

Звісно, цифра на вагах не визначає ваш рівень здоров'я, тож не варто орієнтуватися на неї надто сильно. Та якщо ви хочете скинути кілька зайвих кілограмів, для цього зовсім необов'язково виснажувати себе тренуваннями у спортзалі.

Хороша новина для усіх людей, які ненавидять заняття спортом: вони зовсім необов'язкові для того, щоб худнути. Ви можете тільки дотримуватися кількох правил від експертки Алекси Меллардо.

Цікаво Чи не спите ви занадто багато? Експерти назвали простий спосіб перевірки

Як скинути пів кілограма

Для того, щоб втратити вагу, вам потрібно спалити більше калорій, ніж ви споживаєте. І для того, щоб скинути пів кілограма ваги, вам потрібно спричинити дефіцит у 3500 калорій на тиждень у своєму раціоні. Та для того, щоб спростити – спробуйте спалювати 500 калорій кожного дня.

Втім, ви маєте бути готові, що ця рекомендація підходить не для всіх.

Якщо у вас низька маса тіла або ви неактивні, швидкість вашого метаболізму в спокої (RMR), ймовірно, досить низька,

– пояснила дієтологиня Дестіні Муді.

Відстежуйте споживання їжі

Якщо ви хочете досягти своїх цілей у схудненні, ведення харчового журналу може вам дуже сильно у цьому допомогти. Ця практика допоможе вам переконатися, що ви споживаєте саме таку кількість калорій, як ви собі запланували. Окрім того, так ви зможете помітити, якщо їсте надто багато шкідливої калорійної їжі та відкоригувати свій раціон.

Дієтологиня Муді вважає, що журнал харчування – це один з найбільш ефективних способів створити дефіцит калорій.



Споживати їжу потрібно розумними порціями / Фото Pexels

Визначте калорійні продукти

Звісно, далеко не всі калорії однакові. Та вам необхідно визначити та скоротити споживання висококалорійних продуктів, які не дають вам багато поживних речовин.

Для цього вам потрібно переглянути свій щоденний раціон та побачити, чи ви ненароком не вживаєте надто багато некорисних продуктів. Тож якщо ви, наприклад, їсте на сніданок тости із цілим авокадо, спробуйте замінити його на яйце чи зменшити кількість авокадо.

Такі продукти, як горіхи, авокадо, насіння, арахісове масло та хумус можуть бути дуже поживними та корисними, втім, все ще містять досить багато калорій.

Відмовтеся від закусок

Перекуси – це слизька доріжка, що не виведе вас до схуднення, тож намагайтеся відмовитися від них. Особливо важливо відмовитися від закусок, що містять багато жиру та доданого цукру. Натомість ви все ще можете перекушувати фруктами, овочами чи жменькою горіхів.