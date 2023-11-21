Зробіть тіло стрункішим прямо зараз: 4 найкращі способи

Вам може здатися, що худнути восени – значно складніше, ніж влітку, адже ви можете менше займатися на вулиці, проте не все втрачено. Існує велика кількість способів привести тіло в форму навіть у вас вдома.

Звісно, вам вже відомо, що не існує чарівного еліксиру, який допоможе вам швидко втратити багато ваги, тож схуднути за одну ніч чи навіть тиждень неможливо. Те, що вам справді потрібно – це комплексний підхід та терплячість. Тренерка Саша Міховілович поділилася ефективними способами схуднення, які підійдуть для кожного.

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Кардіотренування

Якщо ви хочете скинути вагу, то аеробні вправи можуть стати чудовим початком. Дослідження показують, що саме регулярні кардіотренування є безпечним і надійним шляхом до схуднення.

Підвищена фізична активність, яка включає підвищення частоти серцевих скорочень, також може спричинити спалювання калорій протягом дня, тобто прискорити метаболізм,

– поділилася тренерка.

Все, що вам потрібно зробити, так це включити до свого розпорядку дня активність, під час якої ви будете дихати з більшою частотою, ніж зазвичай.



Тренування дуже важливі для втрати ваги / Фото Pexels

Зволоження

Вживання великої кількості рідини, і води зокрема, дуже важливо для ваших загальних зусиль із схуднення. Тож якщо ви вже тренуєтеся і займаєтеся спортом, вам потрібно пити більше води, ніж зазвичай, адже ви більше пітнієте.

Якщо ви постійно будете зневоднені, ваш організм працюватиме гірше, ніж зазвичай, і вам буде складніше досягти своїх цілей зі схуднення.

Дотримання протизапальної дієти

Як і з будь-якими новими вправами чи дієтами, перед тим, як впроваджувати їх до свого розпорядку дня, вам варто поговорити зі своїм медичним працівником, щоб переконатися, що це найкращий варіант саме для вас. Важливо не приставати на екстремальні дієти, які обіцяють швидке схуднення, адже вони можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Якщо лікар дозволив вам внести зміни у свій раціон, я завжди рекомендую всім почати з дієти, яка зосереджена на цілісних продуктах, які мають протизапальну дію, і зведенні до мінімуму оброблених продуктів/напоїв,

– розповіла Міховілович.



Здоровий раціон допоможе вам схуднути / Фото Pexels

Поставити сон в пріоритет

Вам може здатися, що сон і відновлення не надто сильно пов'язані зі схудненням, проте ця частина процесу має вирішальне значення. Фактично усі наведені вище поради будуть марними, якщо ви не відпочиватимете протягом достатнього часу кожного дня.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Сон також є важливою складовою відновлення м'язів, адже під час відпочинку ваше тіло зазнає деяких важливих фізіологічних змін, які допомагають відновити пошкоджені тканини.

Під час відпочинку вночі також намагайтеся відрегулювати температуру у вашій спальні, щоб там було не жарко, а прохолодно, а також темно і тихо – це допоможе отримати найбільш глибокий і спокійний сон.