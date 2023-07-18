Їжте ці продукти кожного дня, якщо хочете схуднути в животі

На думку дієтологів, існує певний перелік пісних білків, які позитивно впливають на ваше схуднення, особливо – в зоні живота, де найбільше збирається жирових відкладень.

Достатня кількість фізичних вправ, відпочинок і правильне харчування – найважливіші частини, які підтримують збалансовану дієту та допомагають здорово схуднути.

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Білки допомагають схуднути

Вашим пріоритетом завжди має бути забезпечення достатньої кількості білка. Він є необхідним для схуднення, тому що може збільшити відчуття ситості, знизити тягу або відчуття голоду, обмежить споживання калорій і допоможе уникнути випадків переїдання.

Продукти насичені білком також мають сильний термічний ефект, який допомагає прискорити метаболізм, щоб ви могли швидше спалювати калорії і позбуватися зайвих кілограмів.

Однак не всі білки однакові. Нежирні білки особливо корисні для тих, хто хоче схуднути в середній частині тіла, завдяки тому, що в них мало жиру.

Включення нежирних білків у ваш раціон може значно знизити кількість калорій з насичених жирів.

Дієтолог та експерт по фітнесу Наталі Комова порекомендувала найкращі джерела нежирного білка, які можна їсти щодня, щоб сприяти здоровій втраті ваги в середній частині тіла.

Жирна риба

Регулярне вживання жирної риби (наприклад, лосося, тунця, анчоусів і оселедця) - чудовий спосіб додати у свій раціон нежирний білок і корисні жири.

"Вони є здоровим джерелом нежирних білків і омега-3 жирних кислот", – зазначила дієтологиня.

Риба допомагає довше залишатися ситими, а це значить, що ви не будете схильні переїдати наприкінці дня. Риба також здатна творити чудеса з вашим метаболізмом.

Вміст білка і жиру чинить ефект підвищуючи швидкість метаболізму і сприяє зниженню ваги,

– додада дієтологиня Наталі Комова.

Лосось є одним із найбагатших поживними речовинами продуктів. Він аважається суперпродуктом, оскільки містить антиоксидантні елементи, такі як селен, та інші мінерали, такі як фосфор, цинк і калій, а також вітамін В.

Коли люди чують, що в лососі багато жиру, вони, природно, схильні уникати його, але доктор медичних наук Ева Де Анджеліс зазначає, що "жирні кислоти омега-3, що містяться в ньому, є одними з найкорисніших жирів, які ми можемо їсти. Жир і білок є ключовими поживними речовинами для схуднення".



Білки допомагають схуднути / Фото з Shutterstock

Квасоля та сочевиця

Сочевиця і квасоля – одні з найкращих продуктів, які можна їсти щодня для схуднення. Вони містять велику кількість клітковини та корисні для серця.

Ці бобові містять клітковину і нежирні білки, які можуть довше зберігати відчуття ситості та зменшувати відчуття голоду і рівень холестерину.

Якщо вам треба підтягнути живіт, то бобові чудово вам допоможуть це зробити.

Квасоля і сочевиця прискорюють спалювання жиру в ділянці живота і запобігають його накопиченню завдяки сильному термічному впливу,

– пояснює Наталі Комова.

Вони можуть допомогти прискорити ваш метаболізм, щоб ви могли позбутися жиру на животі швидше, ніж будь-коли.

Дієтологиня також пропонує включити у свій щоденний раціон нежирне м'ясо, грецький йогурт, м'ясо індички, курку-гриль і тофу. Загалом, перехід на харчування з високим вмістом білка - це заміна здорового харчування.



Білки допомагають схуднути / Фото з Shutterstock