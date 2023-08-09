Робіть це, щоб швидко засинати і краще думати

Виявляється, ваші ритуали перед сном дуже сильно впливають не тільки на якість відпочинку, але й на здоров'я загалом. Всього одна проста звичка допоможе вам оздоровитися і налагодити графік сну.

Можливо, ви любите почитати книгу перед сном, щоб відкинути звичайні турботи та відпочити. Що ж, тоді хороша новина для вас: читання перед відпочинком не тільки приємне, але й надзвичайно корисне.

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Чим корисне читання перед сном

Більшості дорослих людей в середньому для засинання потрібно від 10 до 20 хвилин. І тоді як деяким це вдається дуже легко, інші люди потребують додаткової допомоги, щоб зануритися в сон. І саме читання книг може стати необхідним вам інструментом.

У нещодавньому дослідженні науковці виявили, що 42% людей, що читали перед сном, заявили про поліпшення відпочинку.

Та все ж необхідно зважати на те, що читання з телефона чи ноутбука не дасть таких переваг для здоров'я, адже електронні пристрої випромінюють блакитне світло, що може стати фатальним для вашого сну. Спробуйте відмовитися від використання гаджетів щонайменше за годину до сну, і ви досить швидко помітите результат.

Наслідком читання при яскравому світлі сигналізує вашому мозку, що зараз денне світло, що подовжує період, перш ніж ви заснете, – поділилася психологиня сну Кетрін Холл.

Також пам'ятайте про те, що не варто читати надто довго. Чимало людей втрачають дорогоцінні години сну через нічне читання, тож переконайтеся, що у час для сну ви відкладаєте книгу. Експерти радять спати щодня щонайменше 7 годин, тож розрахуйте свій графік сну таким чином, щоб не тільки почитати, але й добре відпочити.



Читання корисне для швидкого засинання / Фото Pexels

Ще одна перевага читання – воно сприяє зменшенню напруги. Виявляється, читання всього 6 сторінок книги може знизити рівень стресу на 68%. Ця звичка має навіть більший вплив на заспокоєння думок, ніж релаксації чи пиття чашки гарячого чаю.

Середня швидкість читання складає одну сторінку на хвилину, тож вам навіть не потрібно читати довго, щоб досягти бажаного ефекту. І, звісно, читання не лише заспокоює мозок, але й покращує його роботу. Виявляється, читання можна порівняти з роботою над головоломкою чи розв'язанням кросворда.