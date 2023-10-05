Як вивести пляму від вина: відповідь здивує

Відмити червоне вино з одягу можна, якщо почати запирати відразу, а от від засохлої плями позбутися важко. Чим пляма довше буде на вашому одязі, тим стійкішою стане і вивести її буде складно.

Втім більшість плям можна вивести за допомогою звичайних засобів для чищення. Пам’ятайте, що пляму не варто кидати прати, якщо ви перед цим її нічим не обробили, бо гаряча вода може лише погіршити ситуацію.

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Про те, як правильно вивести вино з одягу розповіла Сара Агірре – експерт з домашнього господарства, яка має понад 20 років досвіду.

Якщо пляма від вина є свіжою, то все, що вам треба зробити – промокнути її білою салфеткою, а тоді обробити спеціальним засобом від плям.

До прикладу, якщо халепа трапилася ввечері, а такого засобу у вас немає – скористайтеся газованою водою. Налийте її на пляму та залишіть на ніч.

З білого одягу червоне вино можна відіпрати завдяки оцту з кількома краплинами засобу для миття посуду. Кислотність оцту розчиняє зв'язок між барвником і волокном тканини, завдяки чому миючий засіб легше видаляє залишки пігменту.



Плями від вина можна вивести / Фото Pinterest

Щодо домашніх підручних засобів, то скористатися також можна перекисем водню та миючим засобом для посуду. Змішайте перекинь з плином у пропорції 3:1. Суміш вилийте на пляму та залишіть на 20 хвилин. Будьте обережними та пам’ятайте, що перекись водню вибілює речі, тому важливо цей спосіб застосовувати до одягу білого кольору.

Ще один цікавий метод полягає в тому, щоб насипати на мокру пляму харчову соду з оцтом. Пухирцева дія харчової соди та білого оцту може видалити винну пляму з волокон. Після того, як бульбашки припиняться, промокніть або промийте харчову соду та оцет у холодній воді.

Щодо старих плям на одязі від вина, то вам допоможе лише якісний засіб від виденення плям.