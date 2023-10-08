Як відчистити від накипу електричний чайник: покрокова інструкція

Якщо смак кави та чаю вже не такий, як раніше, то, ймовірно, вся справа в накипі, який віддає неприємний присмак. Цього можна уникнути завдяки кільком дієвим методам.

Незалежно від того, яким саме ви чайником користуєтеся, звичайним для газової плитки чи електричний, всередині відбувається скупчення мінералів і згодом він отримує накип. Щоб його уникнути, чайник варто мити один раз на місяць.

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Що потрібно для чищення електричного чайника

Дистильований білий оцет чи лимонний сік;

Знежирювальний засіб для миття посуду;

Неабразивна губка;

Харчова сода;

Тканина з мікрофібри;

Оливкова олія (за бажанням).

Як почистити електричний чайник оцтом або лимонним соком

Крок 1: Наповніть чайник розчином, що складається з 50% води і 50% дистильованого білого оцту, оцту чи лимонного соку. Увімкніть чайник і доведіть розчин до кипіння, потім вимкніть його. Дайте чайнику постояти не менше 20 хвилин, перш ніж виливати розчин.

Крок 2: Щоб очистити внутрішню частину чайника, використовуйте щітку з м'якою щетиною або губку, щоб видалити будь-які мінеральні відкладення, що залишилися всередині. Зануріть щітку або губку в чистий оцет, щоб видалити мінерали навколо виливу.



Електричний чайник можна легко відчистити / Фото Storables

Крок 3: Ніколи не занурюйте електричний чайник у воду. Це зашкодить нагрівальний елемент. Щоб очистити зовнішню поверхню, виконайте такі дії. Змішайте трохи теплої води та кілька крапель рідини для миття посуду. Замочіть губку в мильну воду та протріть зовнішню поверхню.

Крок 4: Завершіть зовнішнє очищення, протерши поверхню безворсовою тканиною. Якщо у вас чайник з нержавіючої сталі, ви можете нанести на тканину невелику краплю оливкової олії та протерти зовнішню поверхню чайника, щоб він став блискучим.

Крок 5: Зберіть чайник і заповніть його водою. Доведіть воду до кипіння, а потім вилийте її. Цей цикл полоскання дозволить позбутися залишків оцту та мінералів.