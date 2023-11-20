Як відбілити шкарпетки, щоб вони засяяли: швидкий і надійний спосіб

Чимало людей полюбляють носити білі шкарпетки, адже вони пасують до будь-якого вбрання, та проблема з ними полягає в тому, що дуже швидко з білих вони перетворюються на сірі. Та виправити ситуацію не складно: існує спосіб повернути їм чистоту та білизну.

На жаль, білі шкарпетки брудняться незалежно від того, чи вони якісні, чи зроблені з дешевої тканини, і підтримувати їх абсолютно чистими дуже важко. Зазвичай не допомагає повернути яскравий колір навіть прання у пральній машині. Про те, як досягти ідеально білого результату, розповіла експертка з домогосподарства Мері Марлоу Леверетт.

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Поради для прання шкарпеток

Звісно, існує спосіб відбілити вже забруднені білі шкарпетки. Та для того, щоб підтримувати ці елементи гардероба в найкращому стані, подумайте над тим, щоб дотримуватися кількох правил у пранні.

Перш за все, не залишайте білі шкарпетки вивернутими, коли закидаєте їх в машинку, адже найбільше бруду на зовнішній стороні підошви, і так ви не очистите їх ефективно. Для прання білої білизни обов'язково використовуйте гарячу воду, адже тепла та холодна не дадуть хорошого результату.

Пам'ятайте й про те, що змішувати кольорові шкарпетки та одяг з білими не варто – це може вплинути на їхній колір.



Білі шкарпетки дуже складно відіпрати / Фото Pexels

Як відбілити шкарпетки

Для того, щоб знову зробити ваші шкарпетки білими, ви можете скористатися лимонним соком або ж дистильованим білим оцтом. Саме ці дві речовини допомагають розірвати зв'язок між волокнами шкарпетки та брудом, що на ній опинився.

Спершу наповніть велику каструлю водою та нагрійте її на плиті до кипіння, після цього вимкніть вогонь. В гарячу воду додайте пів склянки лимонного соку або ж дистильованого оцту, а також 1 – 2 ложки сильного прального порошку.

В цей розчин закиньте шкарпетки та залиште їх на ніч або ж хоча би на чотири години. Після того, як вода стане холодною, дістаньте шкарпетки та закиньте їх у пральну машину, як і зазвичай. Після висушування вони стануть чистими. як ніколи.