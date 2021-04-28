Швидка допомога волоссю: трав'яні ополіскувачі, які легко приготувати вдома

Навесні ми стикаємося з ламкістю та сухістю волосся. Тому натуральні засоби для догляду стають особливо актуальними. Щоб захистити своє волосся та уберегти його від дії хімічних речовин, пропонуємо скористатися рецептами натуральних ополіскувачів.

Трав'яне ополіскування – завершальний етап в процесі миття голови. У відвари входять безліч корисних компонентів, які продемонструють позитивні результати вже після 4 – 5 застосування. Здійснюючи таку процедуру регулярно, ви поліпшите стан волосся і шкіри голови.

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Пропорції:

2 столові ложки подрібненої трави (можна брати як свіжу, так і засушену),

1 літр води.

Процес приготування ополіскувача:

Всі необхідні рослини можна придбати в аптеках або ж зібрати самостійно. Трави варто подрібнити, помістити в каструлю, довести до кипіння і проварити до трьох хвилин. Після цього накрийте каструлю кришкою та залиште настоятися на 30 хвилин. Готовий відвар процідіть.

Те, що ви отримаєте на фініші й є ополіскувачем. Застосовуйте його після кожного миття голови, не змиваючи.

Які рослини використовувати

Універсального рецепта не існує. Все залежить від вашого типу волосся, його стану та бажаного ефекту.

Для жирного волосся

Кропива



Користь кропиви для волосся / Фото Pexels

Натуральний пігмент каротин, який міститься в цій рослині, контролює функціонування сальних залоз. До того ж кропива надає волоссю природний блиск, замінюючи процедуру ламінування.

Шавлія

Сприяє регенерації шкірного покриву і зменшує виділення жиру. Утім, блондинкам слід використовувати такий настій з обережністю, оскільки шавлія надає волоссю темний відтінок.

Меліса



Користь меліси для волосся / Фото Unsplash

Бореться з запаленнями шкіри голови, зміцнює цибулини та фолікули.

Подорожник

Для волосся його користь просто неоціненна: ополіскування з подорожником зменшує жирність і нормалізує роботу сальних залоз.

Для сухого і ламкого волосся

Звіробій

Ця рослина відома своїми регенераційними властивостями, відповідно й ополіскувачі на основі звіробою, використовують для пошкодженого волосся, внаслідок фарбування чи хімічної звивки.

Ромашка



Користь ромашки для волосся / Фото Unsplash

Головна перевага цієї рослини – відновлювальний ефект та суттєве зміцнення. Крім цього, ромашка допомагає світлому волоссю зберегти природну білизну.

Календула

Календула пришвидшує загоєння ран та мікротріщин на шкірі голови, а також зволожує волосся.

Проти випадіння волосся

Мати й мачуха



Користь мати й мачухи для волосся / Фото Pinterest

Бореться з облисінням і стимулює ріст нового волосся, а також усуває свербіж шкіри.

Розмарин

Регулярне ополіскування розмарином перешкоджає випаданню волосся. Фахівці рекомендують додати в домашню терапію розмаринове масло. Додаючи його в шампуні та маски, ви проводите своєчасну профілактику випадання волосся.

Материнка

Рослина володіє антисептичною дією та покращує кровотік, завдяки чому волосся росте набагато швидше.

Проти лупи

Лаванда



Користь лаванди для волосся / Фото Unsplash

Ніжна рослина з пряним ароматом здатна вилікувати лупу, зволожуючи суху шкіру голови.

Лопух

Настій з його листя допомагає в боротьбі проти себореї, не висушуючи при цьому волосся.

Пижмо звичайне

Завдяки високому вмісту дубильних речовин суцвіття усуває грибкові захворювання шкіри голови та неприємний жирний блиск при коренях.