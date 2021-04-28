Швидка допомога волоссю: трав'яні ополіскувачі, які легко приготувати вдома

Джерело:How to Green
Навесні ми стикаємося з ламкістю та сухістю волосся. Тому натуральні засоби для догляду стають особливо актуальними. Щоб захистити своє волосся та уберегти його від дії хімічних речовин, пропонуємо скористатися рецептами натуральних ополіскувачів.
Трав'яне ополіскування – завершальний етап в процесі миття голови. У відвари входять безліч корисних компонентів, які продемонструють позитивні результати вже після 4 – 5 застосування. Здійснюючи таку процедуру регулярно, ви поліпшите стан волосся і шкіри голови.
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Всі необхідні рослини можна придбати в аптеках або ж зібрати самостійно. Трави варто подрібнити, помістити в каструлю, довести до кипіння і проварити до трьох хвилин. Після цього накрийте каструлю кришкою та залиште настоятися на 30 хвилин. Готовий відвар процідіть.
Те, що ви отримаєте на фініші й є ополіскувачем. Застосовуйте його після кожного миття голови, не змиваючи.
Універсального рецепта не існує. Все залежить від вашого типу волосся, його стану та бажаного ефекту.
Користь кропиви для волосся / Фото Pexels
Натуральний пігмент каротин, який міститься в цій рослині, контролює функціонування сальних залоз. До того ж кропива надає волоссю природний блиск, замінюючи процедуру ламінування.
Сприяє регенерації шкірного покриву і зменшує виділення жиру. Утім, блондинкам слід використовувати такий настій з обережністю, оскільки шавлія надає волоссю темний відтінок.
Користь меліси для волосся / Фото Unsplash
Бореться з запаленнями шкіри голови, зміцнює цибулини та фолікули.
Для волосся його користь просто неоціненна: ополіскування з подорожником зменшує жирність і нормалізує роботу сальних залоз.
Ця рослина відома своїми регенераційними властивостями, відповідно й ополіскувачі на основі звіробою, використовують для пошкодженого волосся, внаслідок фарбування чи хімічної звивки.
Користь ромашки для волосся / Фото Unsplash
Головна перевага цієї рослини – відновлювальний ефект та суттєве зміцнення. Крім цього, ромашка допомагає світлому волоссю зберегти природну білизну.
Календула пришвидшує загоєння ран та мікротріщин на шкірі голови, а також зволожує волосся.
Користь мати й мачухи для волосся / Фото Pinterest
Бореться з облисінням і стимулює ріст нового волосся, а також усуває свербіж шкіри.
Регулярне ополіскування розмарином перешкоджає випаданню волосся. Фахівці рекомендують додати в домашню терапію розмаринове масло. Додаючи його в шампуні та маски, ви проводите своєчасну профілактику випадання волосся.
Рослина володіє антисептичною дією та покращує кровотік, завдяки чому волосся росте набагато швидше.
Користь лаванди для волосся / Фото Unsplash
Ніжна рослина з пряним ароматом здатна вилікувати лупу, зволожуючи суху шкіру голови.
Настій з його листя допомагає в боротьбі проти себореї, не висушуючи при цьому волосся.
Завдяки високому вмісту дубильних речовин суцвіття усуває грибкові захворювання шкіри голови та неприємний жирний блиск при коренях.