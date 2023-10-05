Як видалити помаду з одягу: цією підказкою ви точно скористаєтеся

Дівчата точно знайомі з такою проблемою, як помада на одязі. Часто це стається після того, як ми одягаємо вбрання або ж коли його знімаємо, а помада все ще є на наших губах. Є дієвий метод, який дозволить позбутися від небажаних слідів.

Через те, що кольорова помада містить маслянисту та воскоподібну речовину, а також барвник, часом її важче позбутися з одягу, втім такий випадок зовсім не є критичним.

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Про те, як найкраще відіпрати пляму від помади розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.

Насамперед спробуйте річ кинути в прання, однак, якщо помада все ж таки залишиться, то варто таки вдатися до більш дієвих методів.



Пляму від помади можна вивести / Фото MedAboutMe

Як видалити пляму від помади

Обробіть пляму засобом для видалення плям, а тоді дайте зверху трохи рідкого миючого засобу. Залишіть розчин на 15 хвилин, а тоді закиньте в прання.

Хлорний відбілювач можна використовувати для білих бавовняних тканин, але кисневий відбілювач безпечний для будь-яких білих чи кольорових матеріалів. У розведеному хлорному відбілювачі замочіть речі на 30 хвилин.

Якщо у вас немає ніяких хімічних відбілювачів, тоді спробуйте занурити одяг на 8 годин у воду, тоді поперіть.