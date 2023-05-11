Ця проста вправа захистить від деменції

Жити потрібно так, щоб на старості не турбували різноманітні дрібні чи серйозні хвороби. Для цього потрібно не лише вести здоровий спосіб життя.

Наприклад, щоб захиститись від деменції, потрібно регулярно виконувати дихальні вправи, наголошують дослідники. Розповідаємо, у чому ж феномен.

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Чим корисні дихальні вправи

Під час дихальних вправ організм отримує більше кисню, ніж зазвичай, що додає людині фізичної енергії. Постійні практики поступово задіюють нові ділянки легень ("запасні" чи резервні капіляри), що є профілактикою легеневих захворювань. Також можна відчути емоційне покращення та поліпшення роботи свідомості.

Проте дослідники зі Школи геронтології імені Леонарда Девіса виявили, що такі вправи можуть ще й зменшити ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера. Експеримент не був надто масштабним. У ньому взяли участь 108 осіб, половині з яких було від 18 до 30 років, а іншій частині – від 55 до 80 років.



Робіть дихальні вправи / Фото Pexels

Протягом 4 тижнів люди виконували відповідні вправи двічі на день: протягом 20 хвилин вдих, рахуючи до п'яти, а потім видих, рахуючи до п'яти. У цей час учасників підключали до кардіомонітора.

Результатом було зменшення рівня бета-амілоїдних пептидів і тау-білка, які циркулювали в кровотоці людей. Саме це є головним, адже саме величезна кількість цих речовин провокує розвиток деменції. Річ у тім, що коли накопичуються бета-амілоїдні пептиди, то це утворює бляшки у головному мозку, які можуть призвести до розвитку хвороби Альцгеймера.

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