Цей звичайний фрукт допомагає худнути і покращує шкіру

Вживати фрукти та овочі дуже важливо, і не варто забувати це робити навіть восени та взимку – адже саме у цей період імунітет особливо вразливий. Переконайтеся, що ви отримуєте достатньо вітамінів від своєї їжі.

Якщо ви шукаєте фрукти, які ідеально впишуться у вашу дієту та принесуть вашому організму багато користі, то апельсини стануть чудовим варіантом. Ці фрукти не тільки багаті на вітамін C, але й містять органічні кислоти, вітаміни та мінерали. Про основні причини, з яких вам варто вживати апельсини регулярно, розповів лікар Лукас Аун.

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Допомагає у схуднення

Дослідження показують, що апельсини можуть бути корисними для втрати ваги через досить велику кількість клітковини, що міститься у них. Втім, зверніть увагу на те, що цілі фрукти сприяють ситості і, відповідно, схудненню, набагато краще за апельсиновий сік.

Ви можете спробувати замінити цим низькокалорійним фруктом чимало десертів, і це допоможе позбутися тяги до солодкого.

Сповільнює старіння шкіри

Як і більшість інших цитрусових, апельсини відомі тим, що допомагають зберігати шкіру здоровою та молодою. Це відбувається через те, що вони мають здатність захищати її від ультрафіолетового випромінення, а це сприяє захисту шкіри.

Деякі дослідження на мишах показали, що споживання екстрактів з нестиглих цитрусових зменшило глибину зморшок та уповільнило деградацію колагену в шкірі.



Апельсини корисні для сповільнення старіння шкіри / Фото Pexels​

Знижує рівень холестерину

Якщо ви споживатимете апельсини та апельсиновий сік протягом тривалого часу, ви помітите, що ваш рівень холестерину знижується. Ефект дослідники спостерігали і у жінок, і у чоловіків.

Річ у тому, що в апельсинах досить багато пектину, який допомагає зменшувати рівень холестерину у печінці.

Зміцнює імунітет

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Вам вже точно доводилося чути про те, що апельсини надзвичайно багаті на вітамін С. Деякі дослідження показують, що ця речовина допомагає укріпити імунітет. Та окрім цього вітаміну, в апельсинах можна знайти і чимало інших корисних речовин – зокрема фолат і мідь.