Ось 5 способів оновити вигляд кімнати без жодних покупок

Якщо вам набридло, як виглядає ваша вітальня чи спальня, настав час змінити вигляд цієї кімнати. І для цього зовсім необов'язково витрачати багато грошей, адже ви можете перевтілити своє приміщення за допомогою тих речей, що вже маєте.

Найкраще, що ви можете зробити, якщо ви хочете перевтілити свою кімнату бюджетно – це підійти до процесу творчо. Всього трохи винахідливості, і ваша оселя заграє новими фарбами.

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Переставте меблі

Звісно, купувати новий диван щоразу, коли ви хочете трохи змінити свою кімнату – досить марнотратно, та навіть якщо ви просто пересунете старий, ваша кімната виглядатиме вже по-новому.

Найпростіший спосіб зробити простір новим – це переставити меблі,

– поділилася дизайнерка Кеті Сімпсон з Mackenzie Collier Interiors.

Ви можете спробувати замінити столик у коридорі на домашню квітку чи замінити крісла і диван місцями. Також пересуньте ліжко до іншої стіни чи поставте у іншому напрямку.

Розчистьте безлад

Якщо ваша кімната здається вам неприємним, захаращеним місцем, можливо, проблема не у інтер'єрі, а у великій кількості мотлоху і бруду, який за місяці накопичився у квартирі.

Втім, старайтеся не перевтомлювати себе, і розбирайте по кімнаті чи по шафі за раз. Не забувайте запитувати себе, чи вам справді вже не потрібні ті чи інші предмети, щоб випадково не викинути ті речі, які вам ще можуть стати у пригоді.



Прибирання допоможе змінити вигляд кімнати / Фото Pexels

Переносьте декоративні елементи

Якщо протягом років ваша ваза стоїть у одному кутку кімнати, спробуйте переставити її на полицю шафи, і ви будете здивовані тим, як це освіжить ваш інтер'єр. Те саме ви можете зробити і з іншими прикрасами – змінити місце розташування картин, декоративних свічок чи кімнатних рослин.

Мій улюблений спосіб змінити настрій свого дому, не витрачаючись на нові предмети, — це чергувати всі мої декоративні акценти на журнальному столику та полицях,

– поділилася дизайнерка Кеті Куо.

Посадіть нові рослини

Ви можете бути здивовані тим, наскільки наявність домашніх рослин може змінити вигляд вашої оселі. Зелені квіти можуть додати приміщенню затишку та кольору.

І хоча рослини насправді недешеві, ви можете виростити їх самостійно. Попросіть кілька гілочок рослин у своїх друзів та проростіть їх самостійно; окрім того, ви можете зрізати кілька декоративних гілок на вулиці та помістити їх у вазу.

Створіть галерейну стіну з картин

Можливо, ваші картини розташовані у квартирі випадковим чином. І замість того, щоб розвішувати їх по одній у різних кімнатах, ви можете зібрати їх усі в одному місці та створити незабутній колаж з витворів мистецтва.

І пам'ятайте: не існує жодних правил, згідно з яким ви маєте вішати свої картини, тож дайте свободу своїй уяві.