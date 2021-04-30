Як зупинити чхання: 7 дієвих порад від лікарів

Чхання – це природна біологічна реакція, яка виникає при подразненні слизових оболонок носа. Зазвичай це відбувається через алергію, вживання гострої їжі або застуду. Як запобігти нежитю та зменшити його частотність – читайте далі.

Якщо ви відчуваєте наближення приступу чхання, спробуйте різко видихнути, затиснути ніс або вдавити язик в піднебіння чи зуби. Утім, лікарі рекомендують не стримувати себе під час чхання, оскільки цей процес призначений для виведення подразників з порожнини носа. Тож найздоровіший спосіб уникнути чхання – запобігти йому заздалегідь.

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Ось 7 порад, які допоможуть уникнути частого чхання.

Уникайте тригерів

Найважливішим кроком у зупинці чхання є усунення першопричини. З’ясуйте, чому ви чхаєте й усуньте ці фактори.

Серед найпоширеніших причин чхання виокремлюють:

пилок

пил

цвіль

забруднення повітря

дим

сухе повітря

пральні порошки

гостра їжа

Лікуйте алергію



Профілактика чхання / Фото Rawpixel

Близько 30% населення стикається з сезонною алергією, яка провокує чхання. Якщо у вас сезонна алергія, спробуйте почати лікування з безрецептурних препаратів, наприклад Кларитину.

Більшість ліків проти алергії є антигістамінними препаратами, які блокують хімічну речовину гістамін, вироблену організмом у відповідь на алерген. При їх застосуванні ви зменшите набряк носа, що допоможе зупинити чхання.

Якщо це не допомогло контролювати ваші симптоми, проконсультуйтеся з лікарем-алергологом, який випише індивідуально підібрані препарати.

Використовуйте назальний спрей

Назальний спрей для носа допомагає вимити частинки, які в іншому випадку провокували б чхання.

Якщо ви передбачаєте черговий спалах сезонної алергії, спробуйте застосувати глюкокортикостероїдні назальні спреї. Щоб вони були ефективними, використовуйте їх чітко за призначенням і лише під час загострення алергічних реакцій.

Використовуйте зволожувач повітря

Пересушені слизові оболонки частіше піддаються подразненню. Використання зволожувача, особливо в опалювальний сезон, допоможе підтримати їх здоров'я.

Підтримуйте імунну систему



Профілактика чхання / Фото Rawpixel

Вітамін С та цинк неймовірно важливі для підтримання здоров'я імунної системи. Остання, як відомо, допомагає боротися з вірусами. які й можуть стати причиною інтенсивного чхання.

Пийте ромашковий чай

Ромашковий чай чудово підходить для покращення сну, а його антигістамінні властивості допомагають уникнути чхання. Для того, щоб зменшити подразнення, слід випивати одну чашку чаю з ромашки перед сном.

Відмовтеся від спецій

Гостра і гаряча їжа може спровокувати чхання. Цей стан називається "смаковим ринітом" та супроводжується набряком в носі. Такий риніт виникає як реакція на чорний перець, карі чи цибулю. Зверніть увагу, які продукти викликають у вас чхання та уникайте їх в майбутньому.