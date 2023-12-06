Найкраща поза для сну: ось що радять експерти

Ймовірно, у вас є улюблена поза для сну, у якій ви спите більшість часу. Та чи справді вона така вже корисна для вашого тіла? Можливо, настав час змінити позу для сну на більш здорову для організму.

Поза для сну має бути не тільки зручною для вас, але й досить корисною, щоб вона не впливала негативно на ваше самопочуття. Доктор медичних наук Рахул Шах поділився хорошими позами для сну.

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Яка поза для сну найкраща

Якщо ви хочете коротку відповідь: її не існує. Перед тим, як обирати позу для сну, вам потрібно оцінити якість відпочинку, який ви отримуєте. Для деяких людей навіть хороші положення для сну можуть не підходити. Наприклад, якщо ви хропете, вам не підійде поза на спині.

Окрім того, підходящі для сну положення змінюються в залежності від віку, стану здоров'я та вагітності. Втім, зважайте на те, що кожна поза для сну має свої переваги та недоліки.

Спина

Поза сну на спині найкраще підходить для хребта та суглобів. І коли йдеться про оптимальне положення для сну, сон на спині – це чудовий варіант. Це допомагає уникнути і зморшок та тонких ліній на обличчі, тож якщо ви піклуєтеся про це, намагайтеся засинати на спині.

Втім. таке положення може бути поганим вибором для людей, які мають апное сну чи схильні до хропіння. Річ у тому, що під часу сну м'язи, що підтримують тонус тканин у задній частині горла, розслабляється. І це може призвести як до хропіння, так і до блокування повітря в легенях.

Сон на боку

Якщо ви страждаєте від апное чи хропіння, сон на боку може стати набагато кращим варіантом. Окрім того, він корисний і для загального здоров'я, оскільки так ви не заважаєте роботі інших органів та не чините на них тиску. Особливо добре спати на боку під час вагітності, адже це утримує дитину від тиску на органи та блокування кровообігу.



Сон на боку може бути зручним / Фото Pexels

Та і ця поза підійде не для всіх. Сон на боку може дратувати м'язи на ногах, а також призвести до тиску на плечі та стегна.

Сон на животі

Сон не животі не дуже розповсюджений – тільки 7% людей так сплять. Ця поза зовсім не ідеальна, якщо ви намагаєтеся уникнути зморшок. Окрім того, сон на животі може бути складним для шиї та вашої спини. Та правильне розміщення подушок допоможе зменшити ці проблеми.