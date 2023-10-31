6 продуктів, які роблять вас голодними: відмовтеся від них вже зараз

Вам точно відомий цей стан: ви щойно поїли, але зовсім не відчуваєте насичення, і тому їсте знову. Це може відбуватися через те, що ваша їжа зовсім не поживна і не приносить вам користі.

Якщо ви хочете втратити кілька кілограмів, вам потрібно знати, що далеко не всі продукти допомагають вам у цьому. Існує й така їжа, яка тільки розпалює ваш апетит та змушує вас тягтися до перекусу відразу ж після обіду. Про те, від яких продуктів краще відмовитися, розповіла дієтологиня Дестіні Муді.

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Випічка

Можливо, ви звикли снідати солодкою булочкою чи круасаном, запиваючи ці смаколики кавою із вершками, та це точно не найкращий початок продуктивного дня.

Ці хлібобулочні вироби чудово смакують, але не надто задовольняють шлунок, оскільки в них, як правило, багато простих вуглеводів. Без достатньої кількості білка або клітковини ці ласощі підвищать рівень цукру в крові, що призведе до його відновлення невдовзі після цього,

– поділилася лікарка Муді.

Щойно рівень цукру в крові падає, ви почнете відчувати себе втомленими і голодними, а це не надто добре, якщо ви тільки-но розпочали свій день. Якщо ви не хочете відмовлятися від випічки, подумайте над тим, щоб поєднати її з білком – наприклад, вареним яйцем чи грецьким йогуртом.

Звичайний нежирний йогурт

Йогурт може здатися вам чудовим продуктом, проте його поживність дуже залежить від типу. Наприклад, фруктовий йогурт містить приблизно 140 калорій, 6 грамів білка та 24 грами цукру – а це точно не найкраща комбінація для втрати ваги.

Натомість ви можете обрати звичайний грецький йогурт – у ньому буде набагато більше білка та менше цукру. Це означає, що ви почуватиметеся більш ситими та не захочете їсти так скоро знову.

Алкоголь

Вам точно знайомий цей ефект алкоголю – щойно ви його вип'єте, у вас відразу прокидається апетит. Це не дуже добре, адже у печінці через перероблення алкоголю сповільнюється вивільнення глюкози, і це призводить до низького рівня цукру.

Цей ефект може посилитися, якщо ви поєднуєте алкоголь з апельсиновим чи журавлиновим соком чи газованою водою, адже солодкі напої зазвичай призводять до більшого стрибка рівня цукру.



Алкоголь може призвести до підвищення апетиту / Фото Pexels

Батончики гранола

Такі батончики часто здаються людям здоровим перекусом, проте це зовсім не так – у них дуже багато цукру, але не вистачає білка, і це робить їх дуже шкідливими для схуднення.

Втім, ви можете відшукати і такі батончики, які міститимуть достатньо білка – 20 грамів і більше. Попри те, що у них також буде багато цукру, вони дадуть вам більш тривале відчуття ситості.

Білий рис

Так, виявляється, навіть рис може бути не надто корисним для втрати ваги. Натомість краще обрати коричневий рис, адже він містить висівки, у яких є чимало вітамінів групи B.

Окрім того, саме у них можна знайти клітковину, яка також відіграє важливу роль у контролі голоду. Коли ви їсте порцію білого рису, ви не отримуєте достатньо цієї речовини, а це прискорює реакцію інсуліну та робить вас більш голодними.

Соки

Те, що соки виготовлені з фруктів зовсім не означає, що вони для вас корисні.

Сік містить велику кількість цукру та мало або зовсім не містить клітковини — комбінація, яка швидко підвищує рівень цукру в крові, а потім призводить до наступних збоїв. Саме ці швидкі коливання цукру в крові сприяють голоду та відсутності насичення,

– розповіла дієтологиня.

Тож краще натомість з'їжте ті фрукти та овочі, з яких ви збиралися вичавити сік – так ви отримаєте набагато більше клітковини та інших корисних речовин.