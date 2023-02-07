4 звички, які сповільнюють метаболізм після 40

Метаболізм – це складний процес конвертації спожитих калорій у енергію, яка необхідна організму для виживання. Ваші щоденні звички можуть мати суттєвий вплив на цей процес.

Якщо здоровий спосіб життя відповідає за пришвидшення метаболізму, що покращує шанси вберегти фігуру від зайвих кіло, то цей набір гарантує вам проблеми після 40.

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Звички, які сповільнюють метаболізм

Брак фізичних вправ

Одне з найкращих рішень для вашого здоров'я та метаболізму – регулярні фізичні навантаження. Для досягнення оптимальних показників, вам варто тренуватись 250 хвилин на тиждень. Це дозволить не так спалити жир, як ефективно позбавити вас калорій. Відсутність спорту у житті загрожує втратою м'язової маси, а саме вона відповідальна за темпи метаболізму.

25-хвилинні щоденні навантаження допоможуть підтримувати обмін речовин, спалювати більше енергію та отримувати більше кисню.

Брак силових вправ



Силові вправи впливають на метаболізм / Фото Pexels

Підіймання ваги є ключовим фактором збереження м'язової тканини. Вам не варто боятись візуальних змін, а от почерпнути користь для метаболізму вдасться неабияку.

М'язи спалюють у 10 разів більше калорій на фунт, ніж жир. Тож вам краще піднімати тяжкості та нарощувати більше м'язів, щоб спалити більше калорій,

– пояснює дієтологині Даною Елліс Ханнес.

Велика кількість обробленої їжі

Ще один ворог для здорового метаболізму – жирний фаст-фуд та інші оброблені продукти. Вони несуть загрозу не лише вашій фігурі. Оброблені продукти – головні передвісники запалення, така їжа легко перетравлюється та швидко осідає на вашій талії. Додаючи жирових клітин у своє тіло, ви автоматично сповільните метаболізм. Експертка з харчування каже, що ваш раціон потребує значної кількості необроблених позицій з магазину.

Необроблена та менш оброблена їжа, як правило, менш калорійна, а це означає, що вам не потрібно так сильно турбуватися про надлишок калорій, який ви можете отримати,

– каже Ханнес.

Брак води

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Подбайте про зволоження / Фото Pexels

Рідина – це ще одне важливе правило здорового метаболізму, якого дуже легко дотримуватись. Переваги отримають і ваш кишківник, травна система та шкіра. Саме вода допомагає транспортувати збагачену киснем кров у тіло, клітини та м'язові тканини. Цей процес напряму пов'язаний з метаболізмом. Якісне зволоження дозволяє організму працювати ефективніше та спалювати більше енергії.