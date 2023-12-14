Кава світлого обсмаження проти темного: яка з них більш корисна

Кава містить у собі чимало поживних речовин – і антиоксидантів, і мінералів. Та тип обсмаження може вплинути на те, скільки користі кава принесе вашому організму.

Люди, які полюбляють каву, певно, вже знають, що цей напій може мати довготривалу користь для вашого здоров'я. Кава може зменшувати хронічне запалення, знижувати ризик серцево-судинних захворювань та хронічних захворювань печінки. А яке обсмаження найбільш корисне, розповіла дієтологиня Авів Джошуа.

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Смаження кави

Смаження – це тепловий процес, який має виявити аромат та смак, що закріплений всередині зелених кавових зерен. Та смаження викликає хімічні зміни у зернах кави, і вона також впливає на антиоксидантні властивості напою.

І тим смаження, який ви оберете, залежить і від часу смаження, і від температури. Отож, існує чотири основні категорії:

легке обсмаження;

середнє обсмаження;

середнє темне обсмаження;

темне обсмаження.

Який з них найкорисніший?

Користь для здоров'я від чашки кави світлого чи темного обсмаження залежить від того, що саме ви хочете отримати від цього напою. Здорові фактори, які варто враховувати – це антиоксиданти, протизапальні властивості та кислотність.

Антиоксиданти. Легке обсмаження у цьому плані набагато краще для вас, адже так у зернах зберігається набагато більше поліфенолів – а це той тип антиоксиданту, який залишається після процесу смаження. Деякі дослідження також показують, що чим довше будуть обсмажуватися зерна, то менше в них буде поліфенолів.

Втім, кава темного обсмаження може мати більшу антиоксидантну дію, оскільки активність речовин зростає зі ступенем обсмаження. Тож рівень активності антиоксидантів може компенсувати відсутність поліфенолів у зернах.



Кава містить багато антиоксидантів / Фото Pexels

Протизапальні властивості. Світле обсмаження має більш значний протизапальний ефект, ніж темне. Окрім того, кава світлого обсмаження також має непогану антиоксидантну активність. Тож у цьому плані набагато краще обрати каву світлого обсмаження.

Кислотність. Деякі люди, які полюбляють каву, вживають її без кофеїну, інші ж відмовляються від напою зовсім. Річ у тім, що попри значну користь, не бракує напою і побічних ефектів. Зокрема, він може викликати печію або ж дратувати шлунок.

Та якщо порівнювати кислотність кави, темніше обсмаження призводить до дещо нижчої секреції шлункової кислоти. Тож якщо ви шукаєте каву, яка буде легшою для вашого шлунка, вам варто обирати темне обсмаження.

Вміст кофеїну. Деякі люди вважають, що більш темне обсмаження робить каву насиченою кофеїном, проте це не так. Звісно, вміст кофеїну приблизно однаковий у всіх видах обсмаження, проте у світлому та середньому обсмаженнях він трохи вищий.