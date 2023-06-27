Садівництво може вам нашкодити: лікар назвав 4 небезпеки

Ви можете сприймати догляд за квітами у саду чи вирощування городини як приємне хобі, проте ви навіть не здогадуєтеся, з якими загрозами можете зіштовхнутися. Небезпечні хвороби можуть підстерігати вас і в ґрунті.

Під час садівництва досить легко отримати травму від реманенту – чимало людей потрапляють до лікарні через падіння з драбин, рани від сапок, вил чи газонокосарки. Проте іноді загрози можуть бути неочевидними, і лікар Стівен Х'юз розповів про деякі з них.

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У ґрунті можуть опинитися небезпечні бактерії

Особливо обережними варто бути, коли працюєте неподалік водойм або діжок з водою, адже у них можуть перебувати бактерії лептоспіри. Вони потрапляють у воду з сечею щурів і мишей, які часто селяться неподалік сільських господарств.

Лептоспіроз, який викликає ця бактерія, є досить неприємною хворобою і може зрештою призвести до лихоманки, головного болю, блювоти та навіть ниркової недостатності й менінгіту.

Ще одна небезпечна бактерія легіонела може підстерігати вас і в компості, який часто використовують для підживлення квітів та городини. В групі ризику – літні люди й ті, хто мають ослаблений імунітет. Ця бактерія може викликати інфекцію, відому як хвороба легіонерів, і під час вдихання легіонели ви наражаєте себе на ризик пневмонії, що може призвести навіть до смерті.



Бактерії в землі можуть призвести до пневмонії / Фото Pexels​

Остерігатися варто і спор цвілі, що особливо бурхливо розвиваються у купах перегною в спекотну погоду. Грибок може спровокувати алергію або ж спричинити неприємне ураження легенів.

Через працю із землею можна підхопити ще одне потенційно смертельне захворювання – правець. Близько 50% людей, які хворіють на нього та не були щеплені, помирають.

Правець – особливо неприємне захворювання. М'язи спазмуються через вплив токсину бактерій Clostridium tetani. Страждання майже неможливо описати, хвороба викликає болісні спазми м'язів і замкнену щелепу,

– розповів лікар Стівен Х'юз.

Підхопити інфекцію можна, якщо у поріз потрапить забруднена вода чи ґрунт з бактеріями клостридіями. Через це лікар порадив перед початком роботи переконатися, що ваше щеплення все ще дійсне.