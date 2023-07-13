5 міфів про фрукти, у які ви досі вірите

Літо – це найкращий час для того, щоб додати до свого раціону якомога більше фруктів і овочів. Проте деякі факти, які ви знаєте про ці продукти, не є правдою.

Якщо ви намагаєтеся схуднути, ви, ймовірно, чули чимало інформації про вплив фруктів на втрату кілограмів. Дієтологи часто дають поради щодо того, які продукти краще додати до свого раціону, а від яких відмовитися взагалі. Та не всі з цих тверджень правдиві.

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Варто відмовитися від фруктів, у яких багато цукру

Один з найрозповсюдженіших міфів – це те, що деякі фрукти містять багато цукру, і через це вони можуть бути для вас шкідливими. Та існує різниця між натуральним цукром, фруктозою, та тим, що додають у фаст-фуд.

Фруктоза шкідлива лише у великих кількостях, які важко отримати в надлишку в природній формі з фруктів. Для більшості людей кількість цукру у фруктах безпечна для споживання,

– дієтологиня Кароліна Марголіс.

Фрукти, окрім фруктози, містять також чимало клітковини, антиоксидантів та мінералів, які можуть допомогти контролювати апетит та довше підтримувати відчуття ситості.

Фрукти містять багато вуглеводів

Багато людей відмовляються від фруктів у своїй дієті, тому що вони містять вуглеводи й можуть спричинити набір ваги. І це твердження частково правдиве – вуглеводи й правда містять досить багато вуглеводів, проте вони здорові, і допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишківника.

Тож уникати цих сполук у раціоні не потрібно, адже вони забезпечують мозок і тіло енергією, а також підтримують функції організму.

Через авокадо можна потовстішати

Часто під час схуднення люди виключають зі свого щоденного харчування авокадо, адже воно містить відносно багато жирів. Та дієтологи стверджують, що це міф, і насправді авокадо допомагає контролювати апетит та містить багато поживних речовин, щоб забезпечити ситість.

Якщо ви регулярно їстимете авокадо, це сприятиме тому, що ви менше перекушуватимете між прийомами їжі.

Фрукти не можна змішувати між собою

Мережею гуляє міф про те, що якщо їсти різні фрукти разом, це зруйнує клітковину та зменшує кількість поживних речовин, які ви отримаєте від плодів. Через це чимало людей відмовляються від вживання смузі, а натомість намагаються їсти кожен фрукт окремо.



Фрукти містять багато корисної клітковини / Фото Pexels​

Дієтологи стверджують, що змішування фруктів піддає їх окисленню, і поживні речовини можуть втратитися через вплив кисню. Та для того, щоб він став відчутним, має пройти певна кількість часу – щонайменше, одна година. Тож якщо ви робите смузі чи фруктовий салат і вживаєте ці страви відразу, вам немає про що турбуватися.

Фрукти не можна їсти на голодний шлунок

Якщо ви досі вірите, що вживання фруктів натщесерце призводить до того, що вони гниють у шлунку та сповільнюють метаболізм, знайте – це неправда. Людський шлунок через кислотність запобігає надмірному росту бактерій, тож гниття просто неможливе.

Проте деякі фрукти, наприклад, яблука та цитрусові, що містять розчинну клітковину, і справді можуть уповільнити метаболізм, проте це не завжди погано. Це означає, що ви протягом довшого часу відчуватимете ситість та зможете легше контролювати й апетит, і вагу.