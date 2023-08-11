5 найкорисніших для здоров'я олій: це потрібно знати

Певно, на кожній кухні знайдеться принаймні одна пляшка з олією, адже вона просто необхідна для приготування запашних та смачних страв. Втім, переконайтеся, що ви використовуєте олію, що не шкодить здоров'ю.

Коли справа доходить до вибору олії для приготування їжі, у вас є чимало варіантів. Втім, важливо зважати на те, для чого ви її використовуватимете та на її корисні властивості чи їхню відсутність.

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Оливкова олія

Експерти з приготування їжі сходяться на думці, що оливкова олія не тільки досить універсальна, але й надзвичайно корисна, та тільки за умови, якщо вона достатньо якісна. Варто зважати на те, що олія має бути першого віджиму, і тільки тоді вона міститиме полінасичені жирні кислоти, які пов'язують зі здоров'ям серця.

Якщо олія не рафінована, це свідчить про її високу якість. Та під час приготування їжі зважайте на те, що оливкова олія має відносно невисоку температуру димлення, тож підходить для готування на слабкому й середньому вогні.

Соняшникова олія

Виявляється, звичайна олія, що точно знайдеться у вас на кухні, містить чимало вітаміну Е – всього одна столова ложка може забезпечити 28% добової норми. Ця олія надзвичайно універсальна: вона має високу температуру димлення та її смак неяскраво виражений, отже, вона не зіпсує страву.

Втім, соняшникова олія багата й на жирні кислоти омега-6. Вони потрібні організму, але у дуже збалансованій, невеликій кількості.

Олія з волоського горіха

Ця олія не підійде для приготування їжі, адже вона має надзвичайно низьку температуру димлення, та її все ж можна використовувати у безліч інших способів. Нею можна поливати млинці, свіжі фрукти та морозиво. Ви будете здивовані, та олія з волоського горіха добре доповнить спінене молоко для кави.



Олію можна використати у десертах / Фото Pexels​

Окрім того, у цій олії міститься хороше співвідношення кислот омега-3 та омега-6, і це точно піде на користь вашому організму.

Лляна олія

Олія з льону може стати чудовою заправкою для салатів, проте використовувати її у приготуванні їжі не варто, адже й вона має низьку температуру димлення. У цій олії також можна знайти велику кількість жирних кислот омега-3.

Переконайтеся, що зберігаєте олію у прохолодному місці, або помістіть її до холодильника.

Кунжутна олія

Попри користь цієї олії, з її використанням вам варто бути обережними, адже вона має дуже насичений смак, тож всього кількох крапель може бути достатньо, щоб надати вашим стравам вишуканого й цікавого аромату.

Кунжутну олію можна використовувати для приготування страв на високій температурі. Вона збагатить ваш організм полінасиченими жирними кислотами й оздоровить тіло.