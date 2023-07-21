Корисно знати: 5 овочів, які краще їсти сирими

Літо – ідеальна пора, щоб вживати якомога більше овочів. Часто ми їх смажимо чи запікаємо, втім є 5 овочів, які найкраще їсти сирими.

Вживання сирих овочів – це гарний спосіб отримати всі вітаміни та мінерали, які є необхідні вашому організмові.

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Коли ми готуємо їжу з овочів, то під час термообробки зникає багато шкідливих мікробів, які можуть розмножуватись на продуктах. Відбувається розщеплення важкоперетравлюваних волокон, завдяки чому полегшується процес травлення, та краще засвоюються основні поживні речовини.

Втім сирі овочі також є хорошим джерелом жвлення та функціонують як корисні пробіотики. Ці сирі овочі є найсмачнішими та найкориснішими, тож залюбки додавайте їх у свій раціон.

Морква

Хрумка та солодка морква є здоровою закускою. Вона багата вітаміном А, вітаміном К і клітковиною, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові та покращує травлення.



Вживайте моркву сирою / Фото з Az Animals

Шпинат

Додавайте сирий шпинат в бутерброди чи разом із яєшнею. Таким чином він збереже по максимуму поживних речовин — заліза, кальцію і вітамінів А і С.

Броколі і цвітна капуста

Ми звикли відварювати броколі та цвітну капусту, однак під час цього процесу втрачаються багато поживних речовин.

Додавайте сирі овочі до овочевого салату, але ретельно їх помийте, щоб видалити бруд та пестециди.



Вживайте броколі сирим / Фото з Pexels

Цибуля

У сирому вигляді цибуля має більшу кількість сіркоорганічних сполук або хімічних речовин. Саме ці молекули мають протиракові ефекти, при термообробці цих сполук стає менше.