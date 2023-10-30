Ці 5 продуктів допоможуть вам жити довше: ось що розповів лікар

Якщо ви хочете прожити довге життя, вам точно варто зважати на ті продукти, які ви вживаєте. Переконайтеся, що ваш раціон позитивно впливає на ваше здоров'я.

Довголіття – це одна з тих речей, до якої прагнуть майже всі люди, втім, це може бути простішим, ніж вам здається. Одна з найкращих речей, які ви можете зробити для свого здоров'я – дотримуватися правильного способу життя. Про те, які продукти варто їсти, розповіла експертка Діана Бунтаджова.

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Фрукти та овочі

Ці продукти надзвичайно багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Окрім того, у фруктах та овочах міститься чимало клітковини, тож вони допоможуть знизити ризик захворювання на цілий ряд хвороб, які можуть загрожувати довголіттю. Зокрема, регулярне вживання овочів та фруктів може захистити вас від серцевих захворювань та навіть деяких видів раку.

Особливо корисними вважаються листові та різнокольорові овочі, тож намагайтеся споживати їх кожного дня.

Горіхи

Горіхи та навіть різноманітне насіння багаті на корисні жири, клітковину та навіть білок, а це допомагає знизити ризик серцевих захворювань та сприяти контролю ваги. Окрім того, саме так ви зможете забезпечити свій організм усіма необхідними поживними речовинами.

Ви можете додати невелику жменю горіхів до свого раціону як здоровий перекус або ж додавати їх до різних страв. Головне, пам'ятайте про контроль порцій, адже горіхи – це досить калорійний продукт.



Горіхи містять чимало корисних речовин / Фото Pexels

Оливкова олія

Оливкова олія вважається основним продуктом середземноморської дієти, проте ви маєте пам'ятати про те, що найбільшу користь ви отримаєте саме від олії першого віджиму.

Цей продукт може знизити ризик серцевих захворювань та подовжити тривалість життя – а все через вміст мононенасичених жирів та антиоксидантів.

Оливкову олію можна використовувати як заправку до салатів та безлічі інших страв. Втім, і її не варто вживати надмірно, адже це може призвести до набору зайвої ваги.

Бобові

Якщо ви хочете додати до свого раціону продукти, багаті на клітковину та мінерали, для вас підійдуть квасоля. сочевиця та нут. Вони не тільки захистять від багатьох захворювань, але й зроблять вас ситими та дадуть необхідний заряд енергії на день.

Йогурт

Ферментовані продукти, зокрема і йогурт, дуже багаті на пробіотики, а значить, можуть сприяти здоровому мікробіому кишківника. Регулярне вживання таких продуктів може покращити травлення та імунітет, тож подумайте над тим, щоб включити до свого раціону йогурт, кефір або навіть квашену капусту.