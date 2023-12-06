Їжте ці 6 продуктів для здоров’я волосся, шкіри та нігтів

У зимовий період ви можете спостерігати за тим, як волосся стає посіченим, шкіра сухою, а нігті ламкими. Покращити ситуацію ви можете завдяки певним продуктам.

Дослідження 2019 року підтвердило, що дефіцит поживних мікроелементів, (наприклад дієти без біотину), вітамінів А, С і цинку, може негативно вплинути на здоров’я волосся.

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У дослідженні 2010 року Trusted Source зазначено, що дефіцит майже будь-яких поживних речовин, таких як кальцій або залізо, може вплинути на ріст нігтів.

Дієтологи та дерматологи пропонують покласти на тарілку кілька смачних та корисних продуктів, які багаті вітамінами та мікроелементами.

Жирна риба

Лікар Кеті Томашко каже, що морепродукти, багаті омега-3 жирними кислотами, можуть принести користь волоссю та шкірі. Вона рекомендує додати в раціон лосось, оселедець, скумбрію.

Омега-3 жирні кислоти можуть допомогти зменшити запалення та почервоніння на тілі та шкірі. Вони також є багатим джерелом білка, вітаміну Е та біотину, поживна речовина, яка підтримує вироблення кератину,

– зазначила Томашко.

Батат

Солодка картопля багата на вітамін А, який сприяє виробленню кератину, який необхідний для здоров’я шкіри та нігтів.

Дослідження 2012 року Trusted Source показало, що люди з дефіцитом вітаміну А можуть помітити шкідливий вплив на волосся та шкіру.

Горіхи та насіння

Насіння соняшнику містить біотин, білок, вітамін Е. Також цей вітамін міститься в мигдалю та волоських горіхах. Цей вітамін захищає шкіру від пошкоджень та видимих ознак старіння.



Горіхи корисно вживати для здоров'я шкіри / Фото Pixabay

Авокадо

Кеті Томашко зазначає, що авокадо багате здоровими жирами та поживними речовинами, які сприяють здоров’ю шкіри та нігтів. Авокадо містить вітамін С, А та Е.

В одному дослідженні йшлося про те, що вітамін С може допомогти у виробленні колагену та зменшити появу зморшок.

Яйця

Білок є важливим для здоров’я волосся. Наше волосся складається з протеїну, який називається кератином, тому дефіцит білка може зробити волосся ламким.

Темна листова зелень

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Зелень забезпечує організм великою кількістю поживних речовин, які можуть принести користь волоссю, шкірі та нігтям.

Лікар Кеті Томашко також рекомендує зменшити споживання у великих кількостях певних продуктів та напоїв, які можуть погано вплинути на стан волосся, шкіри й нігтів.

Відмовтеся від алкоголю, оскільки він зневоднює організм. Оброблені продукти можуть підвищити ризик проблем зі шкірою, а дуже солодкі напої взагалі можуть пришвидшити старіння шкіри.