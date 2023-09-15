Їжте це, щоб схуднути: 5 продуктів, які містять мало вуглеводів

Якщо ви думаєте, якими продуктами можна доповнити ваш звичний раціон, щоб швидше втрачати вагу, подумайте над тим, щоб додати до нього деякі продукти, які рекомендують дієтологи. Вони майже не містять вуглеводів та допоможуть оздоровитися.

Перш за все, ви маєте пам'ятати, що наука довела, що зазвичай людям не потрібно боятися продуктів, які містять вуглеводи, адже вони не завдають великої шкоди організму, а навпаки є частиною здорової дієти. Втім, якщо ви хочете обмежити споживання вуглеводів, ви можете спробувати деякі з цих продуктів.

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Кавун

Дієтологиня Мелісса Рофкін переконана, що ця ягода може стати чудовим доповненням до вашої дієти, адже в одній порції кавуна міститься всього 11,5 грамів вуглеводів. Окрім того, кавун є одним з найбільш зволожуючих плодів, адже він переважно складається з води.

Порівняно з іншими ягодами та фруктами він перебуває на одному з найнижчих рівнів вуглеводів. В ньому також міститься чимало поживних речовин, зокрема калію.

Він допомагає втрачати вагу та контролювати її згодом.

Полуниця

Більшість фруктів містять певну кількість вуглеводів, але полуниця займає нижню частину вуглеводного спектра,

– поділилася лікарка Лорен Манакер.

Полуниця, окрім користі для втрати ваги, може мати ще чимало переваг для організму. Зокрема, останні дослідження показують, що полуниця за всього вісім тижнів регулярного вживання може покращити здоров'я мозку та серця.



Полуниця дуже корисна для схуднення / Фото Pexels

Оливки

Ви могли про це не здогадуватися, проте у 5 маринованих оливках міститься всього 0,5 грамів вуглеводів, тож вони стануть ідеальною закускою, якщо ви намагаєтеся стежити за рівнем вуглеводів, які ви споживаєте. Окрім того, ці плоди містять також залізо, мідь, вітамін Е та чимало корисних для організму жирів.

Авокадо

Авокадо багатий на "здорові" жири, а також забезпечує ситну клітковину. І дані показують , що часте вживання авокадо пов’язане з меншою частотою гіпертонії,

– поділилася лікарка Манакер.

В одній порції авокадо міститься всього 3,9 грама вуглеводів, і більше, ніж половину з цієї кількості складає клітковина.

Зелена квасоля

Зелена квасоля, окрім того, що містить дуже мало вуглеводів (всього 7 грамів), чудово підійде для щоденного раціону ще й через те, що в ній є корисна фолієва кислота та калій. Цей овоч може покращити здоров'я серця та регулювати артеріальний тиск.