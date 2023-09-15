Ці 4 продукти руйнують ваші м'язи: уникайте їх у раціоні

Ви могли й не підозрювати про це, та чимало продуктів, які ви точно маєте у своєму харчуванні, можуть не тільки додати вам зайві кілограми на талії, але й зруйнувати м'язи. Окрім того, вони також негативно впливають на чутливість до інсуліну.

Виявляється, ваша дієта може звести нанівець усі зусилля на тренуваннях, адже є продукти, багаті на жири та доданий цукор, які можуть перешкоджати росту м'язів та серйозно шкодити здоров'ю. Дієтологиня Джордан Хілл розповіла, якої їжі краще уникати.

Цікаво Ці 3 поради допоможуть швидко схуднути після 40 років без вправ

Заморожена піца

Якщо після складного робочого дня ви часто заходите до супермаркету та купуєте заморожену піцу, пам'ятайте, що в одному тільки шматочку цього продукту міститься 9 грамів насиченого жиру, а це майже половина денної норми дорослої людини.

Якщо ви вживатимете надто багато насичених жирів, це може спровокувати запалення, яке перешкоджатиме відновленню та росту м'язів. І ви могли не здогадуватися, та у піці, переважно у соусах, є також чимало доданих цукрів.

Підсолоджені кавові напої

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Певно, чимало людей люблять поласувати карамельним капучино в обід, та не забувайте про те, що цей напій, як і чимало інших, містить дуже багато цукру. І хоч кофеїн і справді може дати вам більше енергії, щоб ефективніше тренуватися, цукор піде вам тільки на шкоду.

А якщо ви споживатимете надто багато доданого цукру, це може призвести до різкого підвищення, а потім падіння рівня цукру, що є шкідливим для здоров'я.



Солодка кава може зашкодити м'язам / Фото Pexels​

Смажена курка

Як і чимало іншої смаженої їжі, картопля містить чимало насичених жирів і калорій, тож точно не є найкращим продуктом для схуднення та укріплення м'язів. А якщо ви їстимете багато калорій та смаженої їжі, це призведе до зростання жирової маси.

І, виявляється, смажена курка містить досить мало основних поживних речовин, зокрема й білка, порівняно з іншими його джерелами.

Якщо ви хочете наростити м'язову масу та не хочете відмовлятися від курки, спробуйте не смажити її, а запікати чи смажити на грилі, і ви досить скоро помітите різницю та приємний результат.

Газовані напої

Останні дослідження показали, що підсолоджені газовані напої є основним джерелом доданого цукру в усьому раціоні.

Надмірне споживання цукру та доданого цукру, особливо в солодких напоях, може призвести до збільшення ваги та резистентності до інсуліну,

– поділилася дієтологиня Хілл.

Втім, ще одне дослідження 2023 року довело, що якщо ви скоротите вживання солодкої води та питимете її рідше, ніж раз на тиждень, ви можете серйозно зменшити ці побічні ефекти.