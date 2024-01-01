5 найгірших продуктів перед сном: про це варто знати

Якщо ви лежите серед ночі і попри усю сонливість так і не можете впасти в обійми Морфея, це може означати, що ви з'їли на вечерю один з тих продуктів, які заважають хорошому відпочинку. Тож щоб не допустити таких ситуацій, варто знати, що не потрібно їсти ввечері.

Ви й не уявляєте, наскільки сильно їжа, яку ви їсте ввечері, впливає на ваш сон. Деякі закуски можуть порушити рівень цукру в крові та активізувати нервову систему, а також погіршити ваше травлення. І Сара Гароне, експертка з дієтології, розповіла про такі продукти.

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Картопля фрі

Смажена картопля – це той продукт, який містить досить багато жиру, і, як правило, вона погано впливає на травний тракт. Тож такі страви, як картопля фрі, якщо ви з'їсте їх пізно увечері, можуть спричинити розлад травлення та призвести до того, що ви відчуватимете дискомфорт. А заснути в таких умовах зовсім непросто.

Червоний перець чилі

Звісно, небагато людей їдять гострий перець просто так, але і звичайна гостра їжа може погано вплинути на ваш сон. І попри те, що важко знайти більш корисну спецію, ніж чилі, капсаїцин у перці не надто добре заколисує.

Одне дослідження показало, що червоний перець може посилити кислотний рефлюкс у людей, які вже до нього схильні, тож якщо ви маєте цю проблему, спробуйте відмовитися від гострої їжі перед сном.

Цитрусові фрукти

Апельсини, грейпфрути, лимони, мандарини та лайми дуже корисні для здоров'я – у них міститься багато вітаміну С, а також вони можуть дати вам багато клітковини. Та краще відкласти їх до сніданку, адже вони можуть бути не найкращою закускою перед сном.

Кислотність цитрусових також може призвести до кислотного рефлюксу. Якщо ж ви хочете смачних фруктів ввечері, тоді краще з'їсти трохи терпких вишень, адже вони чудово допомагають заснути.



Цитрусові можуть погано впливати на сон / Фото Pexels

Цукерки

Звісно, приємно побалувати себе смаколиком після важкого робочого дня, але робити це перед сном – точно не найкраща ідея. Стрибок рівня цукру в крові – це останнє, що вам потрібно, коли ви збираєтеся спати. На жаль, саме це ви і отримаєте від вживання цукерок.

Тож якщо вам потрібно виспатися, намагайтеся триматися подалі від солодощів.

Алкоголь

Ви можете відразу ж не погодитися – адже від алкоголю так і хилить в сон! Але насправді, хоч алкоголь і може розслабити вас на нетривалий час, він псує цикл сну та робить відпочинок гіршим, а не кращим.

Тож краще оберіть безалкогольний коктейль, якщо вам потрібно добре і міцно поспати вночі.