Ці продукти найгірше впливають на ваші м'язи: уникайте їх

Виявляється, деякі продукти можуть викликати запалення та завадити росту м'язів. Ці продукти можуть навіть бути на вашій полиці холодильника, а ви навіть не підозрюєте про це!

Ви могли й не підозрювати про те, наскільки важливе харчування для того, що відбувається з вашими м’язами. Тож якщо ви вживаєте некорисні продукти, це може серйозно нашкодити вашому організму. Про те, яку їжу не потрібно їсти, щоб не нашкодити собі, розповіла дієтологиня Олівія Тарантіно.

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Випічка з цукром

Так, виявляється, надмірне споживання солодкої випічки може вплинути на ріст та підтримку м’язів. Тож якщо ви їсте багато печива та тістечок і не дотримуєтеся здорової збалансованої дієти, наслідки для вашого тіла можуть бути дуже негативними.

Окрім того, споживання великої кількості цукру може призвести до запалення та інсулінорезистентності, а це заважатиме білковому метаболізму і загальній роботі м’язів.



Печиво може нашкодити здоров’ю / Фото Pexels

Смажена курка

Як і інший фаст-фуд, у смаженій курці міститься чимало начисених жирів та калорій. А якщо ви їстимете надто багато калорій, це призведе до збільшення жиру, а не м’язової маси. Переконайтеся, що ви вживаєте продукти, які мають чимало поживних речовин, а курка до них не належить.

Тож якщо ви хочете наростити м’язи, для вас краще обрати запечену або варену курку, а не смажену.

Алкоголь

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Навіть якщо ви регулярно відвідуєте тринажерний зал, постійне вживання алкоголю може звести усі ваші старання нанівець. А ось відмова від спиртних напоїв може зробити чудеса з вашим організмом та м’язами.

Виявляється, розпиття алкоголю може знизити синтез м’язового білка, навіть коли ви щойно позаймалися спортом. Окрім того, алкоголь також впливає на продуктивність у спортзалі.