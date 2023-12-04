Звісно, вам доводилося чути про сезонне прибирання. Та взимку воно відрізняється від того, що варто робити у інші пори року. Перш за все, вам потрібно перебрати та викинути ті старі речі, які ви дістаєте з полиць тільки напередодні свят. Про те, які речі варто викинути, розповіла експертка Аманда Лорен.

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Старий різдвяний декор

Якщо ваша мішура на ялинку вже бачила кращі дні, вам не варто зберігати її в надії, що щось зміниться наступного року; краще викинути її і натомість купити нову. Це стосується не тільки мішури, але і будь-якого іншого різдвяного декору, який є у вашій оселі.

Більшість прикрас, які у вас залишилися ще від дідусів та бабусь, можна замінити на більш нові та якісні аналоги.

Заплутані та зламані гірлянди

Одна з найважливіших покупок перед Різдвом – це гірлянди, які зроблять вашу ялинку більш яскравою та помітною. Та чимало людей зберігають у себе вдома зламані гірлянди, які насправді ніколи не будуть зремонтованими.

Тож для того, щоб не розчаровуватися кожного року, коли дістаєте коробку з прикрасами, просто викиньте безнадійно заплутані та зламані гірлянди і замініть їх новими.

Штучна ялинка

У багатьох відношеннях штучні ялинки кращі за справжні, адже вони довговічні та вам не доведеться купувати нову ялинку кожного року. Та попри те, що вони можуть стояти довше за місяць, вони все-таки не вічні.



Штучну ялинку також потрібно періодично замінювати / Фото Pexels

Тож якщо на вашому штучному дереві бракує кількох гілок чи воно стало виглядати зів'ялим, можливо, настав час замінити його на наву ялинку.

Приладдя для випічки

Можливо, ви щороку печете імбирне різдвяне печиво? Тоді варто перевірити, чи усі ваші формочки для випічки та дека у придатному робочому стані. Не варто використовувати приладдя, яке вже не виглядає добре: це може зіпсувати кінцевий результат вашої праці.

Тож викиньте старі формочки, і замініть їх перед наступним випіканням.

Нішевий святковий одяг

Якщо на минулорічну вечірку на Новий рік ви купували дивний светр, це не означає, що вам потрібно його зберігати до кінця життя. Якщо протягом року деякі ваші зимові речі стали поживою для молі, скоріш за все, ви вже не будете їх одягати. Тож краще замінити їх на нові.