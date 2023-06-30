Якщо тренуватись так, ви будете старіти повільніше

Якщо ви довго займаєтеся спортом, але не відчуваєте бажаного ефекту, можливо, вам варто спробувати новий метод тренувань. Ці вправи допоможуть прискорити метаболізм та швидко спалити жир.

Нещодавні дослідження довели, що звичайні силові тренування, які практикують чимало людей, не такі вже й ефективні. Якщо ви постійно тренуєтеся з однаковою інтенсивністю, ви можете не відчути швидкого ефекту від занять спортом.

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Які тренування найефективніші

Останніми роками популярності набув високоінтенсивний інтервальний тренінг, або ж НІІТ. Виявляється, якщо у тренуванні поєднати дуже інтенсивні вправи з середніми й легкими навантаженнями, можна досягти бажаного результату набагато простіше та швидше.

Нещодавно науковці провели експеримент, під час якого однакову кількість чоловіків і жінок поділили на три групи і запропонували протягом 12 тижнів займатися за різними курсами. І саме ті, хто тренувалися за НІІТ, змогли похвалитися найкращими результатами.

Інтенсивні інтервальні тренування покращують серцево-респіраторну форму, чуттєвість до інсуліну, знижують ризик розвитку діабету і кліткове дихання в мітохондріях (вони надають клітинам тіла енергію – 24 Канал) в обох вікових групах,

– поділилися дослідники.



Інтенсивні тренування допоможуть швидше схуднути / Фото Pexels

У більшості випадків такі тренування тривають 15 – 20 хвилин, тому вони підійдуть навіть для новачків у спорті. Найпростіше займатися за НІІТ на велосипедному тренажері чи на біговій доріжці, проте експерти стверджують, що можна і просто бігати на вулиці. Усе тренування ділиться на інтервали, кожен з яких не триває більше, ніж хвилина, і потрібно чергувати швидке та повільне виконання вправи.

Проте тренери зазначають, що під час заняття не варто робити перерви, адже тоді ви не досягнете бажаного ефекту.

Високоінтенсивний інтервальний тренінг не лише прискорює обмін речовин та допомагає максимально швидко спалювати жир, але і сповільнює старіння, адже через безперервність вправ збільшується споживання кисню різними тканинами організму.

Та перед початком тренувань не варто вживати кофеїн, адже він може негативно вплинути на ваш тиск під час дуже інтенсивного тренування. Також важливо утриматися від спортивних напоїв, що містять швидкі вуглеводи та цукор.

Після тренування не рекомендують відвідувати сауну – гаряча вода негативно позначиться на обміні речовин і сповільнить його. Натомість прохолодний душ знизить частоту серцебиття та покращить метаболізм.