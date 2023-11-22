4 несподівані звички, які псують ваш сон

Якщо ви протягом тривалого часу відчуваєте сонливість та не можете отримати достатню кількість відпочинку вночі, річ може бути у ваших повсякденних звичках. Виявляється, речі, які чимало людей роблять щодня, дуже негативно впливають на сон.

Більшість людей погодяться, що те, що дає нам енергію на продуктивний день – це ціла ніч хорошого глибокого сну. Якщо ж вам не вдається якісно відпочити, це може призвести до проблем з концентрацією, працездатністю, стресостійкістю та настроєм. Неврологиня Дорсі Стендішом розповіла про звички, які впливають на ваш сон.

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Не отримуєте достатньо сонячного світла вдень

Ви можете бути здивовані, та кількість сонячного світла, яке ви отримуєте протягом дня, дуже сильно впливає на те, як добре ви зможете спати вночі. Дорсі Стендішом переконана, що хороший сон – це не лише 7 – 9 годин сну вночі, але й синхронізація з добовим ритмом.

Коли ви сидите всередині дому цілий день, ви втрачаєте важливе денне світло, яке допомагає регулювати сон, а також травлення, настрій, енергію та навіть здоров'я серця.

Дрімаєте на дивані

Чимало людей піддаються цій звичці, коли дивляться фільми чи читають книги, та дрімання на дивані може і справді зіпсувати ваш нічний сон. Намагайтеся спати тільки у ліжку та у ті години, коли вже плануєте лягати спати.

Якщо ви заснете на дивані ввечері, а потім переберетеся до ліжка, вам буде набагато складніша заснути, ніж якби ви відразу лягли спати у спальні.

Холодний душ на ніч

Вам точно доводилося чути про користь контрастного чи просто холодного душу, і це правда – така звичка може принести вам чимало користі. Втім, вам також не варто забувати й про те, що холодна вода бадьорить вас, тож краще перенести прийняття душу на ранок, коли вам потрібно прокинутися.



Холодний душ пробуджує тіло /Фото Pexels

Якщо ви хочете додати холод до свого режиму здоров’я, спробуйте завершити душ або зануритися в першу половину дня, коли посилення неспання також буде відповідати ритму вашого дня та сприятиме вашій продуктивності,

– поділилася неврологиня.

Гортання соціальних мереж

Можливо, ви маєте напружений графік і не можете насолодитися переглядом коротких відео чи постів знайомих протягом дня, та робити це у ліжку перед сном – теж не найкраща ідея. Навіть якщо ви використовуєте блокатор синього світла, будь-який екран, особливо, якщо ви гортаєте соцмережі, стимулює вашу нервову систему та пробуджує тіло.

Навіть пасивне гортання сприяє когнітивному та емоційному залученню через поєднання непередбачуваного вмісту та можливість гортати нескінченно.