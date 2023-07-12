Викличуть нудоту і важкість: які продукти категорично не можна вживати з молоком

Якщо ви любите молоко, то радимо вам ознайомитися з переліком продуктів, споживання яких з молоком є некорисним для людського організму. Якщо ви піклуєтеся про своє здоров’я і фігуру – забудьте про поєднання цих продуктів з молоком.

Комбінації деяких продуктів з молоком можуть викликати негативну реакцію нашого організму.

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Риба + молоко

Молоко має охолоджувальний ефект, а риба – зігрівальний. Ця комбінація створює дисбаланс, який може призвести до неприємних змін в організмі.

Ніколи не їжте рибу і всі види м'яса з молоком, тому що це може призвести до проблем із травленням і навіть до важкості,

– розповів лікар Прітам Мун з Мумбаї.

Банани + молоко

Навіть, якщо ви раніше змішували банани з молоком для свого смузі, то варто обмежити споживання цих продуктів.

"Поєднання молока і банана важке для нашого організму, його перетравлення займає багато часу, а ваш організм швидко відчує втому", – зазначив лікар.

Ці два поживні продукти безпечно вживати окремо як частину здорової та збалансованої дієти.



Банан з молоком краще вживати окремо / Фото з Pexels

Диня + молоко

Молоко з великою кількістю фруктів може бути шкідливим та не дуже добре позначитися на вашому здоров'ї. Молоко має тенденцію діяти як проносне, а диня має сечогінні властивості. Їхнє поєднання може призвести до проблем із травленням і накопичення токсинів, що своєю чергою може призвести до нудоти і блювоти.

Редиска + молоко

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратівчинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Згідно з Аювердою не можна після вживання редиски пити молоко, оскільки це несумісна харчова комбінація. Ці два продукти можуть дуже сильно завадити процеду травлення. Лікар радить вживати молоко не менше, ніж за дві години після того, як ви з’їсте редиску.

Аюрведа – це стародавня система традиційної медицини, що походить з Південної Азії та нині практикується і в інших районах світу як альтернативна медицина.

Цитрусові + молоко

Кислі цитрусові фрукти не можна вживати з молоко. Це спричинить газоутворення, печію та неприємно позначиться на вашому здоров’ї. В окремих випадках це може спричинити закладеність носа, застуду, кашель, висип та алергію.